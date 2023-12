Ellie Goulding por primera vez en México; se une a la Feria de León: boletos y fechas

El pasado 8 de diciembre dieron a conocer a los artistas que estarán en la Feria de León 2024.

Pero este viernes sorprendieron aún más al anunciar que la cantante británica Ellie Goulding visitará por primera vez México y será precisamente en esta Feria que ha llamado la atención por la presencia de artistas internacionales como Backstreet Boys, Kings of Leon y más.

Ellie Goulding se sumó a la lista de artistas de la Feria de León junto a Maluma, quien también actuará frente a los asistentes en el Foro Mazda.

No te pierdas la oportunidad de vivir su magia musical en vivo en el Foro Mazda. 🤩🎶



[2/3]🧵#FEL2024 pic.twitter.com/NAsAzaQuFs — Feria de León (@FeriaDeLeon) December 16, 2023

Por si no lo viste: Feria de León 2024: Kings of Leon, Backstreet Boys, la cartelera completa; ¿cuándo es?, boletos y precios

¿Cuándo se presentan Ellie Goulding y Maluma en la Feria de León 2024?

La intérprete de ‘Love me like you do’ y el conocido como ‘Papi Juancho’ estarán el 16 de enero y el 1 de febrero respectivamente.

Ellos fueron los últimos artistas en ser confirmados así que el cartel final quedó así:

La arrolladora banda el limón- 13 de enero

Nicki Nicole- 14 de enero

Ellie Goulding- 16 de enero

Orgullo de Guanajuato- 17 de enero

Lasso- 18 de enero

Jason Derulo- 19 de enero

Banda Cuisillos- 20 de enero

Banda el recodo- 21 de enero

Kings of Leon- 15 de enero

Conjunto primavera- 26 de enero

Pepe Aguilar- 27 de enero

Matisse- 28 de enero

Maluma- 1 de febrero

Lost Frequencies- 2 de febrero

Backstreet Boys- 3 de febrero

Los tigres del norte- 5 de febrero

Sebastián Yatra- 6 de febrero

Maluma se presentará en la Feria de León 2024 / Instagram

Checa: Jonas Brothers en México: ciudades, fechas, preventa y costo de los boletos

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprar?

Se espera que más de 100 mil personas puedan visitar la Feria gratis.

Según las autoridades, habrá alrededor del 80% de la Feria con actividades gratuitas para toda la familia. Los boletos se anuncian en la plataforma TicketOne pero todavía no están disponibles. Para buscar boletos, da clic aquí.

Hasta el momento se desconoce si los shows de todos los artistas serán gratis o en unos días revelarán el costo de algunos de ellos.

Te puede interesar: Nintendo Switch elimina varios juegos de su catálogo sin previo aviso; descubre cuáles son