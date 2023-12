Fan de Taylor Swift da a luz en pleno concierto en Brasil ¡Nueva Swiftie!

The Eras Tour de Taylor Swift ha sido de las giras más polémicas de todos los tiempos y es que no hay concierto en el que no suceda algo que se haga viral en segundos y pase a la historia como una buena anécdota. Esta vez es el turno de una mujer que minutos antes de empezar el show ¡comenzó su labor de parto!

De acuerdo con medios brasileños, la joven de 24 años identificada como María Eduarda acudió al concierto de la intérprete de “Lover” el pasado domingo 19 de noviembre que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Todo transcurría con normalidad, a excepción del detalle de que comenzó a sentir una especie de dolor en el abdomen, pero ella lo atribuyó a que eran cólicos menstruales.

El dolor iba en aumento y minutos antes buscó ayuda al interior del recinto. Posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Salgado Filho, ahí se le realizó una ecografía la cual ¡confirmó su embarazo de 40 semanas! por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Maternidad Carmela Dutra, lugar en donde finalmente nació su hija.

Lo más random fue que la mujer ¡no tenía ni idea de que estaba en la dulce espera de un bebé! Los doctores refirieron que la emoción y ansiedad por el concierto de Taylor Swift tuvieron un papel importante en el nacimiento de la bebé swiftie, ya que episodios en los que se experimentan este tipo de emociones pueden afectar en el embarazo de la mamá.

Fue una sorpresa total. Estaba menstruando. Nada me habría hecho pensar que esto sucedería en pleno concierto. Cuando llegué a la sala de maternidad, estaba ya ocho centímetros de dilatación” Fan, María Eduarda.

Y aunque seguramente te preguntas cómo no se dio cuenta que estaba embarazada, medios locales entrevistaron a un amigo de la ahora madre, y detalló que la joven nunca mostró un abdomen realmente abultado, incluso subieron una foto de ella reciente y aunque había malestar, se los atribuía a los cólicos, además de que su menstruación nunca cambió, según aseveró la ahora madre.

No todo ha sido color de rosa en The Eras Tour

Desafortunadamente, en los shows de Taylor, no todo ha sido una gran noticia, pues sin duda The Eras Tour estará marcado por tragedias como la muerte de una fan por un posible golpe de calor. Y aunque se asegura que la cantante ya se acercó a sus familia, la Familia de fan que falleció en su concierto revela si la cantante ya se comunicó.

