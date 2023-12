John Lennon: La curandera que le mostró su muerte en un trance con hongos

María Sabina es la curandera que gracias a su primer visitante famoso, Robert Gordon, banquero vicepresidente de JP Morgan en 1955 se volvió famosa por ayudar a las personas que la visitaban usando hongos alucinógenos.

El trabajo de la curandera consistía en guiarlos durante el trance al consumir los hongos, así que después de visitarla, Gordon publicó un artículo en la revista Life donde hablaba de su experiencia, dándole una fama mundial gracias al movimiento hippie.

Con esto, muchos famosos viajaron a Oaxaca para poder experimentar este trance con “hongos milagrosos”, según los llamó Gordon.

Este fue el artículo publicado que le valió la fama a la curandera indígena. / Especial

Algunos de ellos habrían sido Walt Disney, quien presuntamente gracias a ellos pudo imaginar el mundo de fantasía que convirtió en negocio. Bob Dylan y Jim Morrison también habrían visitado a la sanadora en Oaxaca.

¿Qué pasó con John Lennon en su trance con hongos milagrosos?

Otro de los famosos que la habrían visitado sería John Lennon el famoso integrante de The Beatles que murió asesinado el 8 de diciembre de 1980.

En el libro ‘The beauty of the primitive: Shamanism and western imagination’ se revela que la curandera le reveló al autor Andrei A. Znamenski que en una ocasión la visitaron dos hombres, uno con aspecto oriental y otro con melena rubia para pedirle un viaje con hongos.

Presuntamente el hombre que sería John Lennon, le dijo en español a María Sabina: “Gracias, he visto mi muerte”.

Se sabe que sería el famoso integrante de la mítica agrupación porque le dejó unos dólares junto a una nota que decía “John Lennon”.

Ella era María Sabina, la famosa curandera / Twitter

Otra versión dice que John Lennon viajó a México con más acompañantes y luego de fumar mar1hu4na buscaron a María Sabina.

Sin embargo la curandera no habría querido desvelarse con ellos y como no quisieron esperar, pararon con otra sanadora llamada Josefina Terán.

Supuestamente en este viaje John Lennon salió despavorido gritando: “No permitiré que me maten”.

Aniversario luctuoso de John Lennon: ¿Qué ha sido de su asesino?

John Lennon, el querido integrante de The Beatles fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman en Nueva York en la entrada del edificio Dakota.

El sujeto era un fan y lo mató de cinco disparos. Fue capturado y actualmente se encuentra en la cárcel.

A más de cuatro décadas del crimen, Chapman sigue cumpliendo su condena y dio a conocer las últimas palabras de Lennon.

David Chapman confiesa que mató a John Lennon por fama. / Twitter

“Saqué la pistola del bolsillo, le apunté y disparé, cinco tiros. Sentí que no era yo, pero era yo. Una voz en mi cabeza me dijo hazlo. No quería hacerlo, pero a la vez, quería obedecer a la voz”, se le escucha decir al asesino de ahora 68 años, en un nuevo documental sobre los últimos días de Lennon.

Las últimas palabras del integrante del grupo más exitoso fueron: “Me han disparado”.

Este diciembre de 2023 se cumplen 43 años del asesinato de John Lennon luego de que Champan le pidiera un autógrafo para después dispararle.

Chapman ha solicitado libertad condicional durante su condena pero le ha sido rechazada. Además, confesó que mató al músico solo por fama.

