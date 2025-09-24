Kasa Koblenz: un hogar más limpio, sano y seguro

El pasado 17 de septiembre, el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México se convirtió en el escenario perfecto para que Kasa Koblenz presentara su nueva propuesta: una manera diferente de ver los electrodomésticos, no solo como aparatos que nos facilitan la vida, sino como verdaderos aliados para mantener el hogar limpio, sano y seguro.

Con una trayectoria que respalda su calidad desde 1959, la marca mostró cómo su tecnología ayuda a crear espacios funcionales, libres de contaminantes y listos para disfrutarse.

“La propuesta de Kasa Koblenz va más allá de una línea de productos: ofrece un hogar más limpio, sano y seguro, pilares de de un hogar ideal, con soluciones diseñadas para el día a día”, compartió Daniel Lara, gerente de la línea de devoradoras e hidrolavadoras.

Presentación de Kaza Koblenz / Koblenz

¿En qué consiste la campaña Kaza Koblenz?

La campaña se apoya en tres pilares clave:



Limpio: con devoradoras, hidrolavadoras, lavadoras y secadoras que hacen de la higiene una tarea sencilla.

con devoradoras, hidrolavadoras, lavadoras y secadoras que hacen de la higiene una tarea sencilla. Sano: electrodomésticos y línea blanca que fomentan hábitos saludables.

electrodomésticos y línea blanca que fomentan hábitos saludables. Seguro: reguladores, supresores y no breaks que protegen a la familia de fallas eléctricas.

Por su parte, Jaime Martínez, gerente de la línea de energía, destacó que la esencia de Koblenz va más allá de la innovación tecnológica:

“Creemos que el hogar merece una solución total, es por ello que con nuestra nueva campaña reafirmamos los valores que nos definen como marca: calidad, innovación, fiabilidad y sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables que contribuyen al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad. Estos valores no solo representan lo que hacemos, sino quiénes somos y hacia dónde queremos dirigirnos como marca”.

Presentación de Kaza Konblenz / Koblenz

¿Qué espacios del hogar son clave para Kaza Koblenz?

La experiencia del evento también puso el foco en espacios clave del hogar:

La cocina: equipada con microondas, estufas, línea de empotre y hasta trapeadoras, todo pensado para hacer la vida más práctica.

“La cocina se presenta como un espacio completamente equipado y funcional, donde cada detalle ha sido pensado para la comodidad y eficiencia del usuario…”, comentó Elsa Blanco, gerente de la línea de electrodomésticos.

El área de lavado: con lavadoras, secadoras y planchas diseñadas para brindar eficiencia y cuidado en cada prenda.

“El área de lavado se presenta como un espacio práctico y eficiente, equipado con lavadoras, secadoras, planchas y reguladores, pensados para facilitar las tareas diarias y garantizar un cuidado óptimo de la ropa, combinando funcionalidad, durabilidad y comodidad para el hogar”, comentó Cristina Castellanos, gerente de línea blanca.

Kaza Koblenz / Koblenz

Con esta propuesta, la marca reafirma su lugar como un aliado indispensable para los hogares mexicanos, acompañando con estilo, innovación y confianza.

Dato curioso: Hoy en día, Koblenz ofrece una amplia gama de productos con lo último en tecnología, pensados en facilitar y elevar la calidad de vida no sólo de los hogares mexicanos, si no también en más de 27 países alrededor del mundo, con presencia destacada en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Medio Oriente.

Haz tu casa más Koblenz: más limpia, más sana y más segura.