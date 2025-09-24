Kasa Koblenz: un hogar más limpio, sano y seguro
Tu cocina, tu ropa y hasta tu energía eléctrica ahora tienen un aliado confiable: Kasa Koblenz
El pasado 17 de septiembre, el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México se convirtió en el escenario perfecto para que Kasa Koblenz presentara su nueva propuesta: una manera diferente de ver los electrodomésticos, no solo como aparatos que nos facilitan la vida, sino como verdaderos aliados para mantener el hogar limpio, sano y seguro.
Con una trayectoria que respalda su calidad desde 1959, la marca mostró cómo su tecnología ayuda a crear espacios funcionales, libres de contaminantes y listos para disfrutarse.
“La propuesta de Kasa Koblenz va más allá de una línea de productos: ofrece un hogar más limpio, sano y seguro, pilares de de un hogar ideal, con soluciones diseñadas para el día a día”, compartió Daniel Lara, gerente de la línea de devoradoras e hidrolavadoras.
¿En qué consiste la campaña Kaza Koblenz?
La campaña se apoya en tres pilares clave:
- Limpio: con devoradoras, hidrolavadoras, lavadoras y secadoras que hacen de la higiene una tarea sencilla.
- Sano: electrodomésticos y línea blanca que fomentan hábitos saludables.
- Seguro: reguladores, supresores y no breaks que protegen a la familia de fallas eléctricas.
Por su parte, Jaime Martínez, gerente de la línea de energía, destacó que la esencia de Koblenz va más allá de la innovación tecnológica:
“Creemos que el hogar merece una solución total, es por ello que con nuestra nueva campaña reafirmamos los valores que nos definen como marca: calidad, innovación, fiabilidad y sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables que contribuyen al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad. Estos valores no solo representan lo que hacemos, sino quiénes somos y hacia dónde queremos dirigirnos como marca”.
¿Qué espacios del hogar son clave para Kaza Koblenz?
La experiencia del evento también puso el foco en espacios clave del hogar:
La cocina: equipada con microondas, estufas, línea de empotre y hasta trapeadoras, todo pensado para hacer la vida más práctica.
“La cocina se presenta como un espacio completamente equipado y funcional, donde cada detalle ha sido pensado para la comodidad y eficiencia del usuario…”, comentó Elsa Blanco, gerente de la línea de electrodomésticos.
El área de lavado: con lavadoras, secadoras y planchas diseñadas para brindar eficiencia y cuidado en cada prenda.
“El área de lavado se presenta como un espacio práctico y eficiente, equipado con lavadoras, secadoras, planchas y reguladores, pensados para facilitar las tareas diarias y garantizar un cuidado óptimo de la ropa, combinando funcionalidad, durabilidad y comodidad para el hogar”, comentó Cristina Castellanos, gerente de línea blanca.
Con esta propuesta, la marca reafirma su lugar como un aliado indispensable para los hogares mexicanos, acompañando con estilo, innovación y confianza.
Dato curioso: Hoy en día, Koblenz ofrece una amplia gama de productos con lo último en tecnología, pensados en facilitar y elevar la calidad de vida no sólo de los hogares mexicanos, si no también en más de 27 países alrededor del mundo, con presencia destacada en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Medio Oriente.
Haz tu casa más Koblenz: más limpia, más sana y más segura.