Paramore será sustituido por King of leon en el Vive Latino 2024; fans exigen reembolso

Recientemente, los organizadores de la próxima edición del Vive Latino dieron a conocer que Paramore canceló su participación en el evento. Si bien no detallaron los motivos, revelaron a la agrupación que sustituirá a los intérpretes de The only exception.

A través de redes sociales, informaron que King of Leon será la banda que ocupe el lugar de Paramore el próximo domingo 17 de marzo.

“Kings Of Leon se suman a la alineación del #VL24! Después de 7 años, las verdaderas leyendas del rock regresan a la CDMX. ¡A recibirlos como se debe! Desafortunadamente, Paramore no podrá presentarse en esta edición por razones ajenas al festival, esperamos tenerlos pronto por acá”, escribieron en redes sociales.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Paramore suspende una presentación. Hace unos días, canceló su concierto en el festival estadounidense AlterEgo, organizado por iHeartRadio, el cual tendría lugar el pasado 13 de enero.

La banda liderada por Hayley Williams no ha dado explicaciones sobre la cancelación de su presentación en el Vive Latino 2024, lo que ha causado mucha preocupación entre sus seguidores, ya que recientemente eliminaron la mayoría de sus publicaciones en sus redes sociales.

Fans exigen reembolso

Si bien algunos internautas se mostraron complacidos por recibir a Kings of Leon, otros exigieron su reembolso, pues aseguraron que habían comprado su boleto para ver a Paramore.

“Like por los que solo íbamos a ver a Paramore y ahora no sabemos qué hacer con nuestro boleto”, “Quiero mi reembolso”, “Tendrán que agregar algo más para compensar esto”, “¿Se puede cancelar?”, “Que haya devolución”, señalaron algunos usuarios.

Al momento los organizadores del Vive Latino no hay respondido si es posible atender la petición de los fanáticos que podrían pedir la devolución de lo que pagaron por su boleto.