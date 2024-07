Tips para comprar boletos en línea de manera segura ¿Cómo hacerlo sin caer en fraude?

Hacer reservaciones para eventos deportivos o conciertos a través de la web es cada vez más común y tiene muchas ventajas, aunque también riesgos, que van desde ser víctima de un fraude, hasta quedarse sin boleto por errores en el registro.

Sigue estos consejos para que no te quedes sin asistir al evento que has esperado quizá por años y para el cual incluso ahorraste. Que un error en el proceso de compra en línea no termine con tus sueños.

¿Cómo comprar boletos para tus evento en línea de manera segura?

1. Usa una plataforma segura

En la web hay varias plataformas que se dedican a la venta de boletos y algunas a la compra-venta. Consulta entre tus conocidos cuál es la más confiable. Checa la reputación y elige la que consideres más segura.

2. Crea una cuenta en la plataforma en la que vas a adquirir tus boletos

Ya que seleccionaste la plataforma, crea una cuenta. De esta manera tendrás preferencia para comprar por encima de quienes no tienen una cuenta. Así podrás llevar más fácilmente un control de tu proceso de adquisición.

3. Paciencia con la espera. Muchas personas también quieren comprar boletos

Si quedaste apuntado en una cola virtual -algo muy común en eventos muy demandados, como el Mundial de Futbol 2026- mantente atento cuando llegue tu turno. No refresques la ágina constantemente o perderás tu lugar.

4. Ten tus datos de pago a la mano cuando vayas a comprar tus boletos

Apunta todos los datos necesarios para realizar el pago, pues en muchas plataformas, cuando llega tu turno, sólo tienes entre 5 y 10 minutos para hacer la compra y dar los datos de tu tarjeta.

5. Anticipa tu ingreso a la plataforma en la que vas a comprar los boletos

Ingresa al sitio al menos una hora y media antes del inicio de la venta. Eso influirá en que tengas cierta preferencia.

6. Conexión rápida. Tu Internet debe ser óptimo para comprar tus boletos

Para tener mayor éxito, utiliza una computadora con buena velocidad y una conexión a Internet sin interferencias. Lo recomendable es utilizar el ethernet en tu dispositivo, en lugar del WiFi.

7. Cabeza fría

Evita dejarte llevar por la emoción de que por fin llegó tu turno y revisa bien lo que vas a comprar, para que no adquieras un boleto de 3,000 pesos en lugar de uno de 300, que es el que realmente deseabas.

8. Revisa los términos

Siempre debes revisar con detenimiento los términos de la transacción que vas a realizar y checar de antemano las condiciones para el reembolso del dinero en caso de cancelación, ta, o por los organizadores.

9. Culmina bien el proceso de compra de tus boletos

En algunos casos debes imprimir tus comprobantes de la compra. En otros, te pedirán que escanees en tu móvil un código QR y en otros te enviarán a tu correo una contraseña. No dejes de cumplir con este último paso, sea cual fuere.

10. Cuidado con los fraudes, no caigas en la reventa

En la web, y sobre todo en las redes sociales, aparecen muchas ofertas de reventa de boletos para eventos con localidades agotadas. En muchos casos son fraudes. Y aun si fueran boletos reales, la reventa es una actividad ilegal.

