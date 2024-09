Conrado Villagra, exnovio de Briggitte asegura que él la mantenía

En la primera semana de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México 2024', la actriz venezolana Briggitte Bozzo sorprendió a muchos al hacer reveladoras acusaciones sobre su tormentosa relación de tres años con el modelo e influencer argentino Conrado Villagra.

A pesar de que inicialmente Villagra no respondió, recientemente rompió su silencio a través de TikTok, publicando un video que no abordaba directamente las acusaciones, pero donde respondió a un comentario de un internauta que le preguntó: "¿A quién apoya en La casa de los famosos?”. Su respuesta fue evasiva: “No miro la TV, pero sí he visto en todo lo que me han etiquetado”.