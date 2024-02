Video: Así reaccionó Magaly Chávez después de que Alfredo Adame la confundiera con Gokú

¡Inolvidableee, así le dicen! Hace poco les contamos que el polémico Alfredo Adame había hecho de las suyas, tanto así que se volvió tendencia en redes sociales y es que, según él, confundió a su ex, Magaly Chávez con ‘Goku’, un famoso personaje del anime ‘Dragon Ball Z’.

Esto sucedió durante su participación en el canal de YouTube de Luisito Rey, en donde tenía que dar su opinión acerca de varios personajes y celebridades y lo primero que salió de su boca fue su ex. ¿Acaso aún no la supera? Como yo a mi ex, digo, ¿qué?