Actor de ‘Destilando amor’ estrena ‘Inmigrantes': tema de inspiración y lucha

Edgardo Eliezer, conocido por su papel como “Elvis” en ‘Destilando amor’ y su participación en varias telenovelas, está lanzando su nuevo sencillo y video musical “Inmigrantes”. Este tema, que guardó durante años, está dedicado a todos aquellos que, como él, han luchado por sus sueños y traspasado fronteras físicas y emocionales.

Edgardo Eliezer, actor de ‘Destilando amor’ lanzó un nuevo tema / Alex Isunza / TVNotas

La inspiración detrás de ‘Inmigrantes’

El cantante y actor nos comentó: “Esta canción es una misión para mí. La hice hace más de 20 años y fue por los mexicanos que emigraban a Estados Unidos, pero ahora es un tema mundial”.

“Nació en 2007, un día salí melancólico de la casa y la empecé a escribir en tickets de gasolina. Hice la novela ‘Destilando amor’ y me fui a Miami… La guardé porque estaba haciendo cine y un productor le gustó la canción y me dijo: ‘Podemos hacer una película’ pero ya no se hizo”.

“Dije: ‘Más adelante la voy a sacar’ y pasó el tiempo hasta ahora que la grabé. Me identifico porque soy de Panamá y cuando tú emigras de tu país, ya eres inmigrante con o sin papeles, tienes muchas vivencias buenas, malas y de todo. Mi sueño era venir a México desde niño y me decían que estaba loco… y aquí estoy”.

Eduardo Yáñez contó que Angélica Rivera le prohibió hablar sobre ella con la prensa / Facebook: Destilando Amor

Un video grabado en varias ciudades

“El video lo filmé en diferentes ciudades del mundo de países como Francia, España, Estados Unidos, Panamá y México. Voy a seguir sacando temas de mi inspiración. Tengo cinco temas de género pop latino”.

“Inmigrantes es una canción hecha con el corazón y es algo que siempre me ha preocupado: las cosas humanitarias. Estoy muy enfocado en lo de Línea Negra, porque cuando llegué aquí me di cuenta que no tomaban en cuenta a la gente de color. He estado trabajando con la población de la costa chica de México, Guerrero, Oaxaca y voy a Veracruz”.

Edgardo Eliezer, actor y cantante / Alex Isunza / TVNotas

Proyectos futuros y reconocimientos de Edgardo Eliezer

“Tengo un rato que no hago televisión, aunque las telenovelas en las que he estado siguen saliendo. Ahorita está Destilando Amor y antes de esa pasaron Un Gancho al Corazón y Alborada. He estado viajando bastante con mi línea de fragancias. Pero aquí estoy, los productores me conocen y si me llaman ahí estaré”.

“Tenemos que ser más humanos y simpáticos con nuestros semejantes para poder salir adelante”. Recientemente, el actor recibió el reconocimiento Mentes Brillantes en Guadalajara, Jalisco.