Alberto Garmassi: El favorito del público en “Doctora Lucía”

El pasado viernes 27 de diciembre concluyó con altos niveles de audiencia la segunda temporada de la serie de TV Azteca Dr. Lucía. Uno de los actores favoritos del público es Alberto Garmassi, quien interpretó a Gonzalo, un chico que decidió estudiar Auxiliar en Urgencias Médicas tras la tragedia familiar en la que pierde a su tío. En el TUM (Técnico en Urgencias Médicas), conoció a Chabe, uno de los personajes principales desde la primera temporada, y se adentra al mundo de los paramédicos.

TV Azteca

Alberto Garmassi en “Dr. Lucía": su experiencia y cómo llegó a la serie

Sobre su experiencia en este proyecto, Alberto nos contó cómo llegó a éste: “A principios de año trabajé en un unitario en TV Azteca y a partir de ahí me propusieron este personaje. Me seleccionaron y me sentí muy afortunado”.

Le preguntamos cómo fue incorporarse a un equipo ya establecido y nos dijo: “Yo pensé que iba a ser un reto, pero me encontré con extraordinarios compañeros, un equipo de trabajo muy comprensible. Hemos formado una gran familia”. Nos comentó: “Mi personaje con quien más tuvo interacción fue con los roles de José Carlos Femat, Paola Flores y Andrea Lagunes, que también se incorporó a la segunda temporada”.

Alberto Garmassi en doctora Lucía / Autor desconocido

Dr. Lucía": el personaje de Gonzalo interpretado por Alberto Garmassi

Alberto nos contó que sí tuvo capacitación para encarnar a Gonzalo: “Antes de comenzar las grabaciones, TV Azteca nos hizo tomar un curso de primeros auxilios y fue muy interesante adentrarte en el mundo de los paramédicos. Uno no dimensiona todo lo que un paramédico tiene que conocer para encontrarse cualquier situación de accidente, su respuesta inmediata para salvar la vida. Además, en las escenas contamos con paramédicos profesionales para lograr el total realismo”

¿Quién es Alberto Garmassi, Gonzalo en ‘Dra. Lucía’? Su trayectoria

Con 15 años de trayectoria, Alberto Garmassi es egresado de la carrera de Actuación en Artes Escénicas de Argos (CasAzul) y ha continuado su formación con maestros como Fernando Piernas y Venci D Kostov en Madrid, así como con Alberto Lomnitz y José Alberto Gallardo en la Ciudad de México, entre otros. En televisión y plataformas de streaming ha interpretado papeles destacados, como protagonista de la serie Sobreamor para Televisa Digital y en la comedia Julia vs Julia para Televisa.

Alberto Garmassi / Autor desconocido

Su carrera también incluye colaboraciones en producciones de Telemundo, Canal Once, Cadena 3 y recientemente, Donde hubo fuego para Netflix. En teatro, ha trabajado bajo la dirección de reconocidos directores como Martín Acosta en Las galas del difunto, Ignacio Flores de la Lama en Que se quede el infinito sin estrellas, entre otros. Su actuación más reciente fue en Ensayo Celular en el Foro Shakespeare, dirigida por Rodolfo Cantú.

Sobre estos 15 años de carrera, Alberto hizo un balance: “Ha sido como una montaña rusa, momentos de grandes oportunidades, mis maestros en la carrera que me invitaron a trabajar con ellos en teatro. Y siempre tocando puertas para conseguir mis metas. En dos ocasiones llegué a pensar en tirar la toalla, pero curiosamente en eso me llegaron oportunidades grandes en series y no hay mayor señal de que esto es lo que quiero dedicarme toda mi vida”.