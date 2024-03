Arturo Carmona despotrica contra ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “No les importa tu vida”

En medio de todas las controversias que han envuelto la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, Arturo Carmona da su contundente opinión sobre la forma en la que se ha desenvuelto el show.

Recordemos que el actor estuvo en la tercera edición del reality, la cual fue estrenada en 2023. La celebridad quedó en décimo lugar, tras haber durado 63 días en el concurso.

En un encuentro con los medios, el exesposo de Alicia Villareal manifestó que, pese a sentirse muy agradecido con el proyecto, no regresaría, pues considera que a los productores solo les interesa mantener el rating.

“Estoy agradecido con el proyecto porque, pese a que lo rechacé la primera y segunda temporada, en esta tercera me ayudó a salir de un problema, pero no lo volvería hacer. No tengo muchas cosas buenas que decir” Arturo Carmona

No te pierdas: La casa de los famosos: Esta celebridad se convertiría en el sexto eliminado del reality

Si bien no quizo entrar en detalles, manifestó que a los productores “no les interesa tu familia, no les importa tu imagen. No les importa nada con tal de conseguir puntos importantes de rating. Edita las cosas a su conveniencia y no dice a tu conveniencia como artista. Si causan rating creando morbo, no les interesa”, expresó.

Sus declaraciones fueron respondidas por Ivonne Montero, ganadora de la segunda edición del concurso, quien dejó entrever que cada persona debe hacerse “responsable” por sus acciones.

“El contenido lo hacemos nosotros con las acciones que llevamos a cabo. Nada es inventado, nada es premeditado con respecto a nuestro actuar. El análisis y/o crítica/reflexión tendría que ser hacia nosotros mismos que lo que sucede ahí dentro no es más que un reflejo de nosotros mismos y lo que sucede como sociedad”. Ivonne Montero

Checa: Final de El maleficio: ¿Qué pasó?, las redes estallan con memes en su inesperado desenlace

El paso de Arturo Carmona por LCDLF

Durante el comienzo de la tercera edición del reality, Arturo Carmona se ganó el corazón de todos gracias a su simpatía y personalidad. Sin embargo, todo cambió cuando tuvo “sus ondas” con Dania Méndez, otra concursante.

Si bien el romance entre ambos parecía ir viento en popa, en algún punto se le acusó a Carmona de ser “controlador” con la influencer, quien en su momento le comentó que no quería nada serio con él.

“No quiero una relación en estos momentos de mi vida. Ya esa es tu decisión, no quiero una relación, te lo dije arriba, saliendo, quiero viajar, trabajar en mí. Quizá a ti no guste que me vaya de viaje con mis amigas cinco días, o sea no sé, eso solo se sabe allá afuera”, expresó Dania.

Actualmente, las celebridades mantienen una relación cordial y ambos han hablado bien del otro en diversas ocasiones.

Mira: Luis Miguel: el mexicano de mayor éxito internacional, la rompe en el Pop Star Power Ranking de Bloomberg