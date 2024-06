Cachamos a integrante de Venga la alegría con su nueva novia

Cachamos con su nueva novia, a este integrante de Venga la alegría. Nos dimos a la tarea de investigar y nos enteramos de que Isaac Daniel, de 26, modelo y actor, y su novia, la exbailarina de La hora pico, Ivonne Soto, 21 años mayor que él, se están dando una nueva oportunidad en el amor. Llevan poco más de tres meses saliendo.

El joven modelo nos dijo que trabaja en Venga la alegría. “Me siento muy contento de ser parte del matutino. Realizo algunas capsulas de diversas temáticas para el 14 de febrero, el día de las madres, en varias pasarelas para el programa, etc. Además, estoy viendo algunos proyectos que se están cocinando. Entonces no me gustaría hablar de eso hasta que se concreten”.

Al preguntarle sobre si tiene novia, debido a que nos enteramos qué está saliendo con Ivonne Soto, esto nos respondió: “Sí, mira nos estamos conociendo, sin apresurar nada. Reealmente estamos saliendo. Ya llevamos poquito más de tres meses”.

“Me encanta que sea una mujer increíble, con muy buenos sentimientos. Además tiene una experiencia enorme dentro de los medios. Ella me ha dado muchos consejos de cómo hacerle en algunas cosas de mi chamba y la considero que es una persona increíble, aunque soy de la idea que no necesito de ninguna mujer para salir adelante”.

TVNotas

Al preguntarle sobre las críticas de que está saliendo con una mujer mayor, y que le digan que es su s*g4r mami, comentó: “Siempre va a ver esos comentarios por la diferencia de edad. A mí lo que me importa es que la considero una persona muy interesante y a los comentarios no les hago caso”.

Issac nos confesó cómo se conocieron. “Yo no estaba buscando algo. Un amigo en común nos presentó, y cuando la vi me quedé impresionado con su belleza. Cada vez me fue interesando más. Estuvimos platicando, y bueno, ahora estamos saliendo a ver qué pasa.

“Ambos hemos puesto de nuestra parte para que esto funcione. Cada vez hay mayor confianza y poco a poco se van dando las cosas. Me gusta ser romántico sin rallar en empalagoso. Pero ella hace que todo fluya muy bien hemos tenido muy buena química”.

El modelo mencionó que en ningún momento se sintió cohibido por tener a una mujer como Ivonne a su lado. “No nunca, al contrario; me halaga y me hace sentir muy bien y creo que en la relación de pareja creo que ambos nos sentimos cómodos. Por eso quiero irme poco a poco, no hay que apresurar nada”, concluyó.

¿Quién es Ivonne Soto?

Es una actriz que debutó en 2002 en la telenovela Viva el amor, y después participó en algunas otras. Después entró a La hora pico y estuvo hasta 2007.

En 2015 se sometió a una cirugía de nariz para corregirse una sinusitis. Sin embargo, tiempo después tuvo problemas de salud.

Cayó en d3pr3s10n y gracias al apoyo de su familia ha salido adelante.

Trabajó en teatro en la obra Si Juanito fuera presidente.

Actualmente está enfocada en su música y su show en el género electropop, aunque canta en diferentes géneros.



