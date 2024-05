LCDLF4: Cristina Porta revela a quienes considera como los “muebles” del reality

Hace algunos días, Cristina Porta se convirtió en la decimocuarta eliminada de ‘La casa de los famosos Telemundo’, con lo que se quedó a solo un paso de llegar a la gran final y obtener el premio final de 200 mil dólares.

Sin duda alguna, su salida fue una de las más polémicas, pues la española se había coronado como una de las favoritas para ganar el concurso o, al menos, ser una de las finalistas.

Pese a que ya no está en La casa, Cristina sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, reveló quiénes, a su parecer, son los “muebles” del show; es decir, aquellos que no afectan o benefician la dinámica del concurso.

Cristina Porta fue la eliminada de La casa de los famosos / Instagram

Cristina Porta revela quiénes son los “muebles” de la casa

En una entrevista para ‘People en español’, Porta defendió su participación en el reality y aseguró que ella, a diferencia de varios participantes, no fue un “mueble más”.

Asimismo, aseguró que los “verdaderos muebles” del show eran Geraldine Bazán y ‘Melaza’, pues ninguno ha intentado darle “una historia” a la audiencia.

“Nunca me he considerado un mueble. Creo que doy muchísimo. Afronto los conflictos, con mi personalidad, tratando de ser objetiva. Mueble, pues es una ‘Melaza’, que no crea una historia en un reality, o ahora mismo es una Geraldine” Geraldine Bazán

La presentadora de televisión señaló que, para brillar en un concurso, se necesita mostrar personalidad: “No es que tengas que generar conflictos para no ser un mueble, pero sí crear tu historia”, indicó.

Cristina Porta aclara su relación con Paulo Quevedo

Durante la entrevista, Porta sostuvo que nunca ha habido algo más que una amistad con Paulo Quevedo: “En este reality no ha habido una historia de amor, ni siquiera las que se han intentado crear”, puntualizó.

Para finalizar, contó que viajará a su país para ver a su familia, pero después regresará a “ “América” en busca de oportunidades laborales.

“Me apetece trabajar aquí, demostrar que obviamente soy una buena concursante de reality. He demostrado no ser un mueble; pero soy periodista y cuando me llamaron para participar en ‘La casa de los famosos’, mi objetivo era ese: darme a conocer para seguir trabajando en mi carrera profesional”, concluyó.

