Survivor México: ¿Regresa la primera eliminada?

Apenas es el segundo capítulo de ‘Survivor México’ y los internautas y televidentes ya están enganchados con lo que está sucediendo.

No se esperaban que en el primer episodio una integrante fuera eliminada inesperadamente al disputarse el juego de extinción con otra participante.

Para más sorpresa, en este segundo capítulo, Itzel Peniche, la primera eliminada de esta temporada, apareció en aislamiento en la prueba que es conocida como el exilio.

Itzel fue eliminada por el error de John Guts de no encender su antorcha para salvarla del juego de extinción. A quien realmente quería eliminar era a Manola Diez / Twitter

Las tribus escogen a sus miembros más débiles

Las pruebas del día fueron dominadas por los Jaguares. Esto causó que Eli Varela, de los Halcones, enfureciera contra su propio equipo pues no se fijaron que, en la mayoría de los sets, les faltó colocar el cubo. Tras esto, ella fue elegida por los verdes como la integrante más débil.

Por parte de Jaguares todos decidieron que Manola era la más débil. Por ello, la concursante declaró que “se siente feo” pero espera que “Dios le dé la oportunidad de demostrar lo contrario”.

Las tribus hasta el momento no saben sobre el exilio de Itzel, es decir, que realmente no fue eliminada como creyeron y aún no se sabe lo que sucederá con los supuestos miembros más débiles ¿podrían cambiar el juego?

