Survivor México se pone rudo: Toñita es hospitalizada, pero los oponentes no le creen

Este miércoles, la prueba por la recompensa de una hamburguesa con papas resultó con lesiones en ‘Survivor México’.

El juego consistía en uno de los más emblemáticos del reality haciendo que dos integrantes de una tribu retirara de un poste a otro a un integrante contrario mediante jalones y sometimiento.

Como lo dijo Warrior, el conductor, si bien este juego es de mucho contacto, nunca se había dado que resultaran lesionados dos participantes.

¿Qué le pasó a Toñita en Survivor México?

Los ánimos se calentaron en la prueba y Beni Falcón, exparticipante de ‘Acapulco Shore’ le reclamó a su también compañero del polémico reality, ‘Chile’, que le había pateado en la zona baja, enfureciendo contra él y aventándolo, desatándose por poco una pelea. Sin embargo, ‘Chile’ le explicó que las patadas se debieron al juego de contacto y se ofendieron.

Beni enfrentó a Chile en la prueba / YouTube

Más adelante, Toñita resultó lesionada cuando las integrantes de Jaguares la sometieron haciendo presión a una de sus piernas haciendo que esta tuviera un movimiento no natural que resultó en que la exacadémica tuviera que abandonar el campo de batalla en una camilla.

Por supuesto, Toñita no se dejó y en lo que soportaba el dolor al estar en la camilla dijo que las contrincantes habían dejado caer todo su peso en ella: “Necesito al doctor, me lastimó la pierna, me tronó la pierna, me la jaló excesivamente, no puedo doblarla, me tronó bien feo”.

Tras ser valorada, Toñita fue trasladada de emergencia al hospital para ser atendida.

Toñita tuvo que ser trasladada al hospital / YouTube

Por si fuera poco, otra lesión se presentó, esta vez con los hombres cuando Edwin se quejó de sus piernas y tampoco pudo caminar, teniendo que ser ayudado para ser valorado por un doctor.

Warrior explicó que esto no había pasado antes y la prueba iba a ser reducida para no exponerlos más, pero les pidió ser menos rudos entre ellos para evitar estas lesiones.

Finalmente los Halcones ganaron la prueba y John Guts de los Jaguares dijo que esta podría ser una estrategia de los verdes para desorientarlos. “Para mí son mentiras, tras mentiras, yo no vengo a que me pisen la cola, y vengo a pisarlas”, indicó.

Todo fue peor cuando Edwin regresó caminando una vez lo valoró el doctor, así que John se preguntó si realmente estaba lesionado y el integrante de Halcones le dijo que verdaderamente se sentía adolorido.

Hasta el momento no se sabe de la salud de Toñita.