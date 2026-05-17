Actor enfrenta diagnóstico devastador, enfermedad casi lo deja ciego: “Infestación de ácaros”

Después de que Alex Fernández revelara una terrible enfermedad que casi lo deja sin cantar, se dio a conocer la historia de un famoso actor que recibió un diagnóstico severo y fuerte. Los doctores le detectaron un padecimiento que casi lo deja ciego. ¿De quién se trata? Acá te dejamos toda la historia.

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¿Quién es el famoso actor que casi queda totalmente ciego?

Se trata del actor y luchador John Cena, quien recientemente se destapó con sus fans y reveló que no todo ha sido feliz en su vida como aparenta ser.

Detalló que hace algún tiempo se le diagnosticó una terrible enfermedad que casi lo deja ciego y su carrera de artista se vería afectada por completo. Cena mencionó que ya había presentado alertas sobre esto, pero decidió ignorarlas y concentrarse en sus proyectos profesionales.

Sin embargo, al ver que empeoraron dichos síntomas con el paso del tiempo, decidió acudir al médico, quien le dio una terrible noticia.

John Cena. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué John Cena estuvo a punto de quedar totalmente ciego?

Al acudir con el médico, John Cena refirió que presentaba enrojecimiento y picazón excesiva en los ojos; además, mencionó que despertaba comúnmente con lagañas.

El especialista le mencionó al actor que era diagnosticado con blefaritis por Demodex (DB), afección causada por una infestación de ácaros microscópicos que viven en los folículos pilosos, lugar donde nace y crece el cabello.

El doctor le expresó a que Cena estaba empeorando con sus síntomas, ya que no se había atendido y, de no hacerlo, pudo haber quedado ciego.

A John le fueron recetadas unas gotas especiales para atender los fuertes malestares, por lo que ya estaba recibiendo el tratamiento adecuado.

El actor señaló que actualmente ya todo está controlado y no presenta síntoma alguno.

John Cena. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es John Cena?

John Cena es un destacado y reconocido artista de Estados Unidos. Es actor y luchador profesional estadounidense, considerado como una de las máximas leyendas de la WWE.

A principios de los años 2000 fue cuando empezó a ganar popularidad al comenzar en los eventos de la WWE como el conocido rapero World Wrestling Entertainment.

Actualmente tiene 49 años de edad y ostenta un récord histórico de 17 campeonatos mundiales de la WWE.

También en el mundo del cine ha tenido una importante presencia en diferentes producciones como:



El escuadrón suicida.

Rápidos y furiosos.

Y de repente tú.

Bublebee.

Barbie.