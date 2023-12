Alejandra Guzmán defiende a su papá Enrique Guzmán tras supuestas acusaciones de abus0 a la hija Mayela

Hace unas semanas el expublirrelacionista de Sylvia Pasquel, Emilio Morales, reveló en un programa de internet que supuestamente existía un video, en cual se le ve a Enrique Guzmán hacer tocamientos indebidos a una menor durante una fiesta familiar.

Tras la polémica se comenzó a comentar que la supuesta niña agredida por Enrique es la hija mayor de Mayela Laguna, quien por su parte admitió vagamente que lo se decía era real y anunció que procederá legalmente contra su exsuegro.

Mayela Laguna

“Si en su momento no hice algo fue porque mi hija no quiso hacerse viral. Me lo suplicó llorando porque quería tener una vida normal. Ya pasaron dos años de eso. Fue en una fiesta, donde sí hubo un algo (visto) por todos los de la fiesta. No nada más por mí”.