Alejandro Sanz y Candela Márquez: Filtran fotos que confirmarían su romance

Alejandro Sanz y Candela Márquez desataron rumores de sostener un posible romance luego de que fueron captados, muy juntitos, en el estadio de Fort Lauderdale, Florida, en el partido entre el Inter Miami y el New England Revolution.

Alejandro Sanz y Candela Márquez son captados en partido de Inter Miami vs. el New England Revolution

A un año de estar soltero, Alejandro se habría dado una nueva oportunidad en el amor. Por esta razón, fue acompañado de Cándela a dicho evento. No se despegaron ni un momento. Incluso, Sanz le presentó a Márquez a David Beckham, quien invitó al artista al encuentro futbolístico.

Aunque Candela presumió varios momentos de su visita al estado, no subió ninguna imagen con el artista español. No obstante, lo que usuarios en redes sociales se han dando cuenta es que ambos sí interactúan en sus respectivos perfiles de Instagram.

El intérprete de ‘Corazón partido’ no ha dejado pasar ni una publicación de la actriz para expresarle lo mucho que le gusta.

“No hay un marco, en ninguna obra de arte, de ningún museo del mundo, que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza, ni tanta verdad”, se lee en una de las fotos de Candela.

Por su parte, la joven tampoco se ha limitado a expresar, con emojis de corazón ardiente, su sentir ante sus palabras.

Filtran fotos que confirmarían el romance entre Alejandro Sanz y Candela Márquez

Luego de las pruebas que apuntarían que ambas personalidades sostienen una relación más que de una amistad, ahora, se filtraron fotografías que dejarían claro que sí hay un noviazgo entre ellos.

La supuesta pareja fue captada por el lente de una revista de circulación internacional. En una de las imágenes se puede ver a Alejandro y Candela parados uno al lado del otro. Sin embargo, la que habría confirmado su romance fue la imagen en la que se les ve muy abrazados y a punto de darse un beso.

“¡Viva el amor! Las fotos que confirman el romance de Alejandro Sanz y Candela Márquez. Luego de ser captados en un partido de futbol junto a David Beckham, la pareja fue vista en un plan muy cariñoso por la costa de Miami Beach, donde pasaron la tarde juntos y disfrutaron de una copa de vino”, se lee en la descripción del post.

Aparecen imágenes que confirman que Alejandro Sanz sale con la actriz Candela Márquez pic.twitter.com/XPk216v4r3 — Vaya Vaya (@vayavayatv) October 30, 2024

Eso no es todo, en ‘Venga la alegría’ también compartieron más imágenes de los dos famosos. Ambos se ven muy contentos disfrutando en la alberca bajo el sol. ¡Hubo besos, abrazos y de todo!

¡Aquí hay amor! 🗣️❤️‍🔥 Alejandro Sanz y Candela Márquez fueron vistos muy enamorados. #VLA



👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/AWdRxluoud — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 30, 2024

Amigo de Alejandro Sanz confirma la relación del cantante con Candela Márquez

Además, Paco León, uno de los amigos de Alejandro, reveló a la prensa que ambos acudieron a su fiesta de cumpleaños y se mostraron muy felices juntos.

“A Candela no la conocía y se lo pasaron muy bien en mi fiesta, me gustó mucho. Los vi allí, los vi muy bien, muy enamorados y qué bien que estuvieran a gusto, la verdad. Porque yo invité a Alejandro, que nunca viene a nada, y la verdad es que me gustó que estuviera allí y que estuviera a gusto”, dijo Paco.

Al momento, Alejandro Sanz y Candela Márquez no han confirmado que sostienen un noviazgo. Sin embargo, una imagen dice más que mil palabras. En las fotos se ven muy enamorados.