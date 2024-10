Ben Affleck reacciona a declaraciones de JLo sobre su divorcio; ¿se separaron por video con Sean Diddy?

Ben Affleck reaccionó a las recientes declaraciones de Jennifer Lopez sobre su divorcio. La cantante y actriz rompió el silencio en una entrevista con ‘Interview’, donde dejó claro que no se arrepiente de haberse separado de Ben, y reflexionó sobre lo que ha aprendido de sus relaciones pasadas.

Jennifer Lopez, quien ha tenido un largo historial de fracasos amorosos, habló abiertamente sobre la lección que le dejó su separación de Affleck. “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí", expresó. La cantante, además, indicó que siente una profunda libertad tras su ruptura, y que aunque la separación le causó dolor, considera que fue lo correcto.

¿Qué respondió Ben Affleck sobre las declaraciones de JLo?

En respuesta a JLo, una fuente cercana a Ben Affleck comentó a ‘Daily Mail’ que el actor no sabía que Jennifer hablaría públicamente sobre su ruptura, aunque no le sorprendió del todo. “No sabía que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que, eventualmente, sucedería. Es parte de su vida, como muchas otras cosas, y sabe que no se va a librar de eso”, dijo la fuente.

Jlo y Ben Affleck hablan de su separación / X: @GeekZoneGZ

Aunque Ben hubiera preferido que los detalles más íntimos de su romance se mantuvieran en privado, está consciente de que Jennifer siempre ha sido abierta sobre su vida personal. “A él le encantaría que ella no hablara, pero siente que siempre lo hará. También está de acuerdo con la forma en que Jennifer tiene que lidiar con eso”, añadió.

Respecto a la separación, la fuente explicó que “cada uno se enfrenta a la pérdida y la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer. Ben tiene que aceptarlo”.

Los actores ya habrían firmado el divorcio / I. Hasegawa / Avalon

Jennifer Lopez ¿vinculada a Sean Diddy y sus depravadas fiestas?

Recientemente se volvieron virales las teorías de que el rapero Sean Diddy Combs organizaba fiestas llenas de excesos en donde prometía a los artistas ser grandes en su ámbito mientras algunos parecer se aprovechaba de ellos.

La controversia inició en noviembre de 2023 cuando lo acusaron de abuso, por lo que el pasado 13 de septiembre de 2024 fue arrestado desatando así una polémica respecto a los artistas que podrían estar involucrados en sus locas parrandas.

Thalía, Justin Bieber y hasta Jennifer Lopez han sido algunos de los artistas que se rumora están relacionados al rapero, también conocido como Puff Daddy, pero en diferentes papeles pues mientras al intérprete de ‘Baby’ se le muestra como una víctima, para Thalía y JLo la situación es distinta pues las acusan de callar lo que vieron, aunque no se descarta que hubieran sido víctimas también.

Según el exdirector ejecutivo de la compañía discográfica Death Row Records, Suge Knight, la separación entre JLo y Ben Affleck habría sido por un supuesto video de la cantante y Sean Diddy, quien por cierto, es exnovio de la ‘Diva del Bronx’.

Según Suge, Affleck le solicitó el divorcio a Jennifer luego de ver las imágenes filtradas durante su relación con el rapero tras su detención.

Jennifer Lopez and Sean ‘Diddy’ Combs cuddle up in bed in resurfaced party pics https://t.co/goxx181iaO pic.twitter.com/kENzS4LDpD — Page Six (@PageSix) September 23, 2024

“Han allanado la casa de Puffy (Sean), y consiguen todos esos videos de JLo haciendo esto, y JLo haciendo aquello. Estoy seguro de que dijeron: ‘Queremos mostrarte algunas cosas sobre tu esposa’”, dijo el exdirector al respecto.

En marzo las propiedades el rapero fueron cateadas y en abril surgieron los rumores de separación entre JLo y Ben, por lo que según Suge, Ben no quiso lidiar con ese fuerte escándalo en la vida de su esposa y prefirió separarse.