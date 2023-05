Cristian Castro sorprende con extravagante cambio de imagen y lo aplauden en redes

El hijo de Verónica Castro presumió un cabello anaranjado en uno de sus conciertos.

El cantante mexicano, Cristian Castro se presentó en la Movistar Arena, en Chile, este pasado 21 de mayo, en donde dejó a los presentes atónitos con su talento, pero también por su poco común cambio de imagen que dio de qué hablar en redes sociales.

Cristian Castro cautivó a sus fanáticos de Chile con su atuendo y talento / Twitter: @PosaTres

A través de diversas imágenes y videos viralizados en redes sociales sobre su concierto de la noche del domingo, se pudo apreciar que el famoso optó por lucir un atuendo muy elegante, de smoking, a juego con su cabellera naranja.

Como parte de su gira The Hits, el músico con casi 25 millones de álbumes vendidos en el mundo dio de qué hablar en redes sociales, pues aunque Cristian Castro se ha pintado de varios colores el cabello, para algunos internautas esto sigue sin ser de su agrado.

Bueno a mi mamá ayer la llamaron que se ganó unas entradas con meet and greet para Cristian Castro y adivinen quien conoció hoy al gallito feliz??



Demasiado feliz de ver a mi mamá vivir estas experiencias 💕 pic.twitter.com/btdTf5fDsg — ~ ń (@Nandistica) May 21, 2023

Recordemos que durante el tiempo en que participó como jurado en un programa de conciertos y talento de Argentina, el músico se dejó ver cada semana con un color de cabello diferente, provocando que los internautas lo compararon con algún Toll, aunque ahora la mayoría de mensajes fueron positivos.

“Igualito a su papá”, “Pues no necesita nada más que su voz, que sin dudarlo es de las mejores voces masculinas mexicanas de los últimos tiempos”, “Se me hace que anduvo jugando con los filtros de tik tok”, “En lo que crecen los pollitos de colores”, “Se inspiró en el Chucky. Y quedó igualito pero con traje”, “Con la voz que tienen el no necesita hacerse eso”, “Estuvo increibleeeee llegue derechito a tomarme la papayaaa llegue afónica”, fueron algunos de los comentarios.

Cristian Castro sorprende con un nuevo look, con pelo naranja y un elegante smooking, al presentarse en el Movistar Arena de Chile , en el marco de su última gira, “The Hits”, donde el mexicano hizo una recopilación de sus exitos .

📹azulcluboficial pic.twitter.com/4Cw4zCKgOQ — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 22, 2023

