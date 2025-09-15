Detienen a Simon Leviev, ‘El estafador de Tinder” famoso por el documental de Netflix

Simon Leviev, mundialmente conocido como “El estafador de Tinder” fue detenido este domingo 14 de septiembre en el aeropuerto de Batumi, Georgia, tras una alerta emitida por la Interpol, informó el Ministerio del Interior del país.

Su verdadero nombre es Shimon Hayut, y saltó a la fama internacional luego de que Netflix lanzara un documental que mostraba cómo seducía a mujeres en Tinder para estafarlas de grandes cantidades de dinero.

Durante años, la historia de Leviev ha generado titulares y controversia en todo el mundo, convirtiéndose en un caso emblemático de estafas románticas en la era digital. Ahora, con su detención, los ojos de medios y seguidores están puestos en descubrir los detalles detrás de sus engaños y cuántas personas cayeron en sus trampas.

El famoso estafador de tinder fue detenido en Giorgia. / IMDB

¿Cuántas personas fueron estafadas por “El estafador de Tinder”?

El nombre de Simon Leviev se hizo conocido a través del relato de tres mujeres: la noruega Cecilie Fjellhøy, la sueca Pernilla Sjoholmy y la holandesa Ayleen Charlotte, quienes narraron al mundo cómo fueron engañadas por él. Leviev construía una imagen de lujo y poder, presentándose como hijo de un magnate de los diamantes, compartiendo fotos de jets privados y guardaespaldas que dejaban boquiabiertas a sus posibles parejas.

Una vez ganada su confianza, solicitaba dinero alegando que su vida estaba en peligro por amenazas de seguridad. Muchas víctimas, creyendo en su historia, le entregaron sumas importantes, en algunos casos hasta 200 mil dólares. Se calcula que Leviev logró acumular cerca de 10 millones de dólares mediante sus estafas, afectando a varias mujeres alrededor del mundo.

¿Quién es Simon Leviev, El estafador de Tinder?

Shimon Hayut nació en 1988 en Israel. Entre 2017 y 2019, empezó a usar Tinder y estafó a varias mujeres se calcula que logró robar hasta 10 millones de dolares.

A pesar de haber sido arrestado en 2019 en Grecia y extraditado a Israel, donde cumplió cinco meses de una condena de 15 meses por fraude, falsificación y robo, Leviev continuó con su estilo de vida ostentoso, lo que llevó a su inclusión en una alerta roja de Interpol.

El 14 de septiembre de 2025, fue detenido en el aeropuerto internacional de Batumi, Georgia, aunque los cargos específicos aún no han sido revelados

Su historia quedó plasmada en un documental de Netflix dirigido por Felicity Morris, que muestra cómo manipulaba emocionalmente a sus víctimas para obtener dinero y luego desaparecer de sus vidas.

Antes de su captura, Leviev había anunciado que lanzaría un libro para contrarrestar el documental y narrar su versión de los hechos.

