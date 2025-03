Aleska ‘N’: ‘El Zar de los casinos’ habla del caso, asegura que ella y sus hermana son “unas ladronas”

Mucho se ha dicho en el caso de Aleska ‘N’, exparticipante de ‘La casa de los famosos All-stars’ que fue detenida casi inmediatamente después de salir del reality. La modelo fue arrestada el 10 de marzo y, posteriormente, vinculada a proceso por el delito de robo en agravio a Francisco Javier Rodríguez Borgio, más conocido como ‘el Zar de los casinos’.

Si bien la famosa ya tenía una orden de aprehensión en su contra, sus abogados interpusieron un amparo, lo que le permitió entrar a México para participar en el reality show. No obstante, según el representante legal de la parte acusatoria, dicho amparo habría quedado sin efecto.

El juez decidió que Aleska ‘N’ continuará su proceso en libertad, con la condición de que entregara su pasaporte y fuera a firmar cada cierto tiempo para verificar que no ha huido del país.

¿Aleska ‘N’ es inocente? Aseguran que el caso fue “fabricado”

Desde que comenzó todo esto, Michelle Roxana Castellanos, hermana de Aleska ' N’, ha dicho que la detención y vinculación a proceso de la modelo forma parte de una venganza orquestada por Francisco, quien fue novio de ella hace algún tiempo.

Según su versión, el empresario le fue infiel y por eso decidió terminar la relación. Al no aceptar la ruptura, la habría amenazado con perjudicarla a ella y su familia, si no reanudaban su romance.

Michelle ha declarado en varias ocasiones que se siente responsable por la situación actual de su hermana, reiterando que no se rendirán hasta demostrar su inocencia.

Cabe destacar que, hace algunos días, se lanzó un comunicado desde la cuenta oficial de Aleska ‘N’, en el cual exponían varias inconsistencias en el caso y se resaltaba que, supuestamente, se admitió que se había cometido un error al arrestar a la joven, pues el amparo seguía vigente.

¿Qué dijo ‘el Zar de los casinos’ sobre Aleska ‘N’ y su hermana?

En entrevista para el programa ‘El Gordo y la flaca’, Francisco Javier Rodríguez Borgio, más conocido como ‘el Zar de los casinos’, declaró que, en aquel entonces, Michelle vivía con él, por lo que, aparentemente, aprovechando la confianza que había, metió a Aleska ‘N’ para robarle unos relojes de lujo.

De acuerdo con su testimonio, el valor de lo sustraído asciende al millón de dólares, es decir, más de 20 millones de pesos.

Francisco Javier Rodríguez Borgio “Entraron a mi casa, Michelle vivía conmigo, yo colecciono relojes y agarraron los más caros y se los llevaron. Se robaron 1 millón de dólares, unas ladronas totales”.

Las declaraciones del empresario causaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos dijeron creer su historia, otros afirman que su versión es “sospechosa”, ya que, al ser “un hombre tan rico”, pudo haber pagado para evitar el robo.

¿Aleska Génesis es una ladrona?

En medio de todo esto, una amiga cercana a Aleska ‘N’ contó para TVNotas que, si bien la modelo era alguien que sabía “subsistir de los hombres”, no la cree capaz de robar algo.

“Recordemos su relación con Nicky Jam. Con él lo tenía todo: Viajes y regalos costosos. Todavía me acuerdo cuando le regaló un Lamborghini color rosa. De verdad estaba tan feliz con lo que le daba el hombre, que hasta brujería le hacía, con tal de no perderlo. Está acostumbrada a la buena vida. Le encanta, pero ladrona no lo creo”, indicó.

Incluso, afirmó que, probablemente, todo se trataba de “una farsa” y espera que las pruebas que dicen tener a favor de Aleska ‘N’ funcionen para que pueda salir victoriosa de este asunto.

“Ellas (Aleska ‘N’ y su hermana) dicen contar con esas pruebas que las deslindan y demuestran su inocencia. Yo sí les creo, pero serán las autoridades quienes lo determinen”, resaltó.

Este 19 de marzo, la famosa convocó a una conferencia de prensa para aclarar todo lo que ha sucedido en su caso. Sin embargo, Aleska ‘N’ no asistió debido a que aseguró que recibió una amenaza de muerte.

