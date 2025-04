¡Eminem se convierte en abuelo! Su hija emociona con la llegada de su primer bebé

Eminem, uno de los artistas más influyentes del rap, cuya madre murió en diciembre pasado, hoy está viviendo uno de los momentos más significativos fuera de los escenarios. ¡Ya es abuelo!. Su hija, Hailie Jade Scott, fruto de su relación con Kim Scott, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde presentó oficialmente al nuevo integrante de la familia.

Con una imagen conmovedora y llena de ternura, Hailie compartió con el mundo el nacimiento de su hijo, ocurrido hace tres semanas, acompañada de un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del artista y de la influencer.

Te puede interesar: Hija de Eminem, Hailie Jade, llegó al altar; así fue la gran boda

¿Cuándo nació el hijo de Hailie Jade y qué significa su nombre?

El primer hijo de Hailie y Evan, nació en marzo de 2025, aunque la noticia fue compartida públicamente semanas después. En la imagen publicada por Hailie, se ve al pequeño envuelto en un suéter azul, acompañado de la fecha de nacimiento y su nombre completo.

El detalle que más ha conmovido a los fans fue el segundo nombre del bebé, un claro homenaje a su abuelo, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III. Ese pequeño tributo no solo el vínculo familiar, sino también el respeto y admiración que Hailie siente por su padre, quien ha estado presente a lo largo de su vida, tanto en lo público como en lo privado.

Por si te lo perdiste: Aleks Syntek se declara precursor del rap y en redes lo comparan con Martha Higareda, VIDEO

¿Cómo reaccionó Eminem de ser abuelo?

La reacción del rapero al enterarse de que su hija estaba embarazada fue una mezcla de sorpresa y emoción. Aunque no es conocido precisamente por mostrar su lado sentimental en público, esta vez dejó salir su faceta más sensible.

En un video que circula por redes sociales, se observa el momento exacto en que Hailie le entrega una camiseta que dice “grandfather” (abuelo), provocando una reacción espontánea de ternura por parte de Eminem, quien la abraza conmovido.

Desde el compromiso de Hailie en 2023 con Evan McClintock, el artista ha mostrado con mayor frecuencia su orgullo por su hija. En octubre de 2024 incluso lanzó una canción dedicada a ella, mostrando que, más allá de su imagen desafiante en el escenario, existe un padre amoroso y profundamente conectado con su familia.

Por ahora, no se ha pronunciado al nacimiento de su primer nieto.

¿Quién es Eminem?

Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, es uno de los raperos más influyentes y exitosos de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 premios Grammy, un premio Óscar por la canción “Lose Yourself”, y múltiples premios MTV Video Music Awards.

Sus álbumes The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP, y The Eminem Show son considerados clásicos del rap y han vendido millones de copias en todo el mundo.

Eminem también ha sido reconocido por su habilidad lírica y su capacidad para contar historias a través de sus canciones.

En cuanto a su vida personal, Eminem ha tenido una relación tormentosa con su exesposa Kimberley Anne Scott, con quien se casó y divorció dos veces. Juntos tienen una hija, Hailie Jade Scott, quien ha sido mencionada en varias de sus canciones.

Además, Eminem es padre por adopción de otras dos niñas.

A pesar de los desafíos en su vida sentimental, Eminem ha mantenido una fuerte conexión con sus hijos y ha hablado abiertamente sobre su papel como padre en sus canciones. Actualmente, no se conoce públicamente si está en una relación amorosa.

Muere la mamá de Eminem, Debbie Nelson / IG: @eminem / X:@EminemData

Ve: NFL se pronuncia sobre protesta de Eminem en el Super Bowl LVI al arrodillarse

¿Quién es Hailie Jade Scott y cuál ha sido su camino lejos del foco de Eminem?

Hailie Jade Scott nació el 25 de diciembre de 1995 y ha sido mencionada en varias canciones del rapero a lo largo de los años, siendo un pilar constante en su vida. A pesar de crecer bajo el escrutinio mediático, Hailie logró construir una carrera propia. En lugar de seguir los pasos de su padre en la música, optó por convertirse en influencer y modelo.

En mayo de 2024, Hailie se casó con Evan McClintock en una ceremonia íntima en Greencrest Manor, una majestuosa casa histórica en Battle Creek, Michigan. La boda reunió a familiares y amigos cercanos, incluyendo por supuesto a Eminem, quien tuvo el honor de entregarla en el altar. Las imágenes de aquel día, compartidas por la propia Hailie en Instagram, revelaron una faceta emotiva y familiar del artista.