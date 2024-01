Evaluna Montaner es acusada de practicar la santería tras “intentar babear” el cabello de una mujer

Tras declarar que nunca había visitado al médico durante su embarazo, Evaluna Montaner vuelve a estar envuelta en polémica por, presuntamente, intentar hacerle un trabajo de santería a una mujer desconocida.

En las últimas semanas, ha circulado un video en el que se le puede ver a la esposa de Camilo chupándose el dedo e intentar tocarle el pelo a una chica con la que estaba platicando durante una alfombra roja.

Al notar que la estaban grabando, la también cantante miró hacia la cámara sorprendida y sonrío después como si nada hubiera pasado.

Si bien el video no es reciente, las imágenes resurgieron y los internautas han acusado a la hija de Ricardo Montaner de practicar la santería, una religión seguida por diversas celebridades como Niurka Marcos.

“Es brujería de alto nivel”, “No es la primera vez que ella hace un ritual”, “Hace un encantamiento de palabras”, “Las personas normales no ven nada raro, pero los brujos sabemos qué significa”, “Ya no me sorprende”, opinaron algunos usuarios.

Los señalamientos en contra de la joven se basan en que, de acuerdo con diversos practicantes, ponerle saliva a una persona sirve para “someterla”. Aunque no se sabe la identidad de la mujer a la que habría intentado “trabajar”, el video apunta a que ya se conocen.

Hasta el momento, Evaluna o Camilo no se han pronunciado ante esta polémica. Sin embargo, en ocasiones anteriores han dejado en claro que no les interesa lo que sus detractores puedan decir de ellos.

¿Qué es la santería?

La santería es un “sistema de cultos” que mezcla elementos de distintas creencias y prácticas. Esta creencia es originaria de África y se desarrolló en Cuba a finales del siglo XIX.

Supuestamente ofrece al creyente los medios para tener acceso al conocimiento del mundo y a las fuentes principales de poder. Esto a través de diversos rituales en los que se les rinde tributo a sus santos y se les promete obediencia absoluta.

Según las creencias, aquellos que siguen esta religión tienen la habilidad de impactar de forma positiva o negativa en una persona.

