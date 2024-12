Fallece famoso influencer fitness tras resistirse a un asalto en su casa ¡Solo tenía 43 años!

Recientemente, se dio a conocer que Miguel Ángel Aguilar, famoso influencer fitness, falleció a los 43 años, tras haberse resistido a un asalto en su residencia de Los Ángeles, California, el pasado 21 de diciembre.

De acuerdo con información del medio ‘Daily Mail’, el creador de contenido recibió un disparo en la cabeza y perdió la vida tras pasar tres meses hospitalizado.

Si bien en un principio todavía no se había confirmado que se trataba de Aguilar, poco después, Self Made Inc., empresa relacionada con el deporte manejada por el hoy occiso, señaló que el influencer “luchó valientemente” por su vida en la “unidad de cuidados intensivos”.

Miguel Ángel Aguilar / Redes sociales

Te podría interesar: Ricardo Peralta: Su abuelita lo defiende de las críticas y lanza contundente “petición” a todos sus “haters”

Arrestan a los presuntos responsables del deceso de Miguel Ángel Aguilar

Según reportes de TMZ, tres personas fueron arrestadas con relación al intento de asalto y el tiroteo en el norte de California para determinar su participación en el crimen.

Hasta el momento, no se sabe más sobre los individuos o cuándo será su juicio para probar su inocencia o culpabilidad.

Miguel Ángel Aguilar / Redes sociales

Checa: Tammy Parra critica a ‘Un tal Fredo’ por su curso para ser influencer; así respondió el creador de contenido

Empresa de Miguel Ángel Aguilar lanza emotivo mensaje de despedida

A través de redes sociales, Self Made Inc. describió a Miguel Ángel como “algo más que un líder; era un visionario, una inspiración, un mentor, un padre, un marido, una familia y un querido amigo para muchos”.

En el mensaje, se aplaudió su gran esfuerzo como empresario e influencer fitness, resaltando que “revolucionó el entrenamiento personal e inspiró a incontables individuos a perseguir sus objetivos de fitness y emprendedores”.

“Su mente estratégica y espíritu innovador fueron la fuerza motriz detrás del rápido crecimiento y el éxito de Self Made”, se lee.

El mensaje concluye señalando: “Seguiremos honrando su legado manteniéndonos fieles a nuestra misión y valores mientras continuamos innovando y sirviendo a nuestras franquicias, entrenadores, miembros, clientes, y el resto de nuestros miembros actuales y futuros de la familia Self Made. Miguel Ángel Aguilar, 1981-2024".

¿Quién es Miguel Ángel Aguilar?

Nacido en 1981, Miguel Ángel Aguilar se volvió un referente de los negocios y la cultura fitness. Fundó cerca de 30 gimnasios con su compañía Self Made Training Facility HQ en diversos lugares de Estados Unidos.

En Instagram, tiene cerca de 55 mil seguidores, quienes, al enterarse de su fallecimiento, no duraron en dejar emotivos mensajes de despedida, recordándolo como el gran entrenador e influencer deportivo que fue.

Mira: Mr. Doctor denuncia amenazas tras conflicto con Maryfer Centeno por una famosa influencer