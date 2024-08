Fallece modelo y exintegrante de famoso reality, a los 31 años

Lamentablemente se confirmó que la modelo estadounidense Hailey Merkt falleció a los 31 años. La exintegrante del reality ‘The bachelor’ padeció cáncer y perdió la vida después de recibir un trasplante de médula ósea.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, y detallaron que la modelo falleció desde el pasado 26 de julio.

“Con el corazón roto compartimos que nuestra querida Hailey ha fallecido después de una valiente lucha por su vida. Hailey se enfrentó a este viaje con una fuerza, gracia y desinterés inimaginable”, se lee en un comunicado.

“Hailey será profundamente echada de menos por todos los que la conocían. Su risa, su amor y su espíritu vibrante han dejado una huella innegable en nuestros corazones. Mientras lamentamos su pérdida, encontramos consuelo en saber que su espíritu vivirá en todas las vidas que tocó. Descansa en paz”, añadieron.

¿Qué le pasó a Hailey Merkt de The bachelor?

La joven modelo fue diagnosticada con leucemia en 2022 y comenzó un duro tratamiento. Para abril de este año había dado la noticia de que estaba “libre de cáncer” pero seis semanas después regresó la enfermedad y le dieron un tiempo de vida.

Hailey Merkt en tratamiento contra el cáncer / Instagram: @haileymerkt

Según le dijeron que le quedaban nueve meses, así que dejó un mensaje antes de su partida, aceptando su final: “Ya no me preocupo por mí misma, pero no puedo soportar ser la causa de tanto dolor para las personas que amo”.

La noticia de su muerte también fue difundida en una página de GoFundMe destinada a recaudar fondos para su tratamiento donde se detalló que fue el 26 de julio cuando partió luego de que se le hizo un trasplante de médula ósea.

Ahora en la página recaudan fondos para pagar las deudas que dejó su tratamiento así como para su funeral.

