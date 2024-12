Fallece Paula Cisneros, hermana de Sara Cisneros, emblema de inclusión y lucha contra el cáncer

El pasado martes 17 de diciembre, Sara Cisneros, reconocida influencer española, anunció una devastadora noticia que ha tocado el corazón de miles de personas en redes sociales.

Su hermana menor, Paula Cisneros, conocida cariñosamente como “yolopuedotodo”, falleció tras un año de valiente lucha contra un sarcoma. Con tan solo 16 años, Paula no solo enfrentó esta dura enfermedad, sino que también se convirtió en un símbolo de inclusión y superación, especialmente para la comunidad con síndrome de Down.

Instagram

Una vida marcada por la inspiración y el amor

Desde muy pequeña, Paula demostró una energía especial que la llevó a conectar con miles de personas a través de las redes sociales. Con más de 623 mil seguidores en Instagram, “yolopuedotodo” se convirtió en un referente de positividad y esperanza. Su contenido, que iba desde actividades diarias hasta mensajes sobre inclusión, dejó huella en la vida de quienes la seguían.

En diciembre de 2023, la vida de Paula cambió radicalmente. Luego de varios días de hospitalización y dolorosas pruebas médicas, su familia recibió un diagnóstico desgarrador: sarcoma. A pesar de las adversidades, Paula enfrentó esta nueva batalla con una sonrisa, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia.

Instagram

El emotivo adiós de Sara Cisneros

Sara Cisneros compartió la triste noticia a través de su cuenta de Instagram con una emotiva publicación que incluyó una fotografía de Paula. En su mensaje, Sara expresó el profundo amor y admiración que sentía por su hermana:

“Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación. Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo”, escribió Sara Cisneros.

Sara Cisneros aplaudió todo lo que hizo su hermana y como luchó por la vida: “Te amamos con todo nuestro corazón: mamá, Sara, papá, Audrey y Leea y todxs los que te conocen. Nos vemos en nuestra estrella cada día.”

El mensaje recibió miles de comentarios de apoyo y condolencias de seguidores y amigos de la familia, quienes destacaron la fortaleza y el legado de Paula.

Instagram

Un legado de inclusión y fortaleza

Paula Cisneros no solo fue una guerrera incansable contra el cáncer, sino también una voz importante para visibilizar el síndrome de Down. Su mensaje de “yolopuedotodo” trascendió fronteras y generó un impacto significativo en la sociedad, mostrando que la diversidad y la inclusión son valores fundamentales.

En su última publicación en Instagram, Paula compartió una reseña de un calendario de adviento, demostrando una vez más su entusiasmo por las pequeñas alegrías de la vida. Su capacidad de inspirar y su actitud positiva serán recordadas por siempre.

Tras el anuncio de su fallecimiento, miles de personas se unieron en redes sociales para enviar mensajes de apoyo a la familia Cisneros. Aunque los detalles sobre las circunstancias exactas del fallecimiento no han sido revelados, lo que queda claro es el inmenso impacto que Paula tuvo en la vida de quienes la conocieron, tanto virtual como personalmente.