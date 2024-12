Hijo de leyenda del rock británico enfrenta segunda batalla contra el cáncer

Julian Lennon, cuyo nombre completo es John Charles Julian Lennon, hijo mayor del legendario músico John Lennon, integrante de The Beatles, y de su primera esposa, Cynthia Powell, sorprendió al público con su más reciente revelación. Enfrenta su segunda batalla contra el cáncer de piel.

Si bien, Julian ha destacado como cantante, compositor, fotógrafo y activista. Ha logrado construir una carrera propia a pesar de la enorme sombra de su padre. Sin embargo, ha tenido fuertes obstáculos en su estado de salud.

Hijo de John Lennon enfrenta al cáncer / IG: @julespicturepalace

¿Qué le pasó a Julian Lennon, hijo de John Lennon?

Aunque Lennon ha sido muy hermético en su vida privada. En esta ocasión, causó preocupación por el más reciente diagnóstico que le dieron sus médicos, lo cual calificó como una gran sorpresa para él.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Julian contó a sus seguidores que tuvo que ser intervenido de emergencia por padecer cáncer de piel. Sin embargo, se mostró optimista debido a la gran cirugía, la cual fue todo un éxito. Aseguró que, en estos momentos, se encuentra en proceso de recuperación.

“Fui a ver, como suelo hacer cuando estoy en Los Ángeles, a mi encantadora dermatóloga @drtessmauricio. La Dra. Tess fue la que detectó y operó mi lunar/cáncer de piel, hace unos años, y literalmente me salvó la vida... ¡De todos modos, después de haber terminado GMA, recibí un mensaje de la Dra. Tess, con cierta urgencia para volver a Los Ángeles, ya que tenía 2 lunares en la piel, hombro y antebrazo, uno de los cuales era un melanoma, que debió ser operado lo antes posible! Así que en lugar de ir a casa a poner mi árbol de Navidad y felizmente terminar el año, relajándome, volé directamente de regreso a Los Ángeles, después de que todo mi trabajo en Nueva York”, escribió Julian Lennon.

Pese a que la intervención fue exitosa, Lennon comentó que todavía está en espera de los resultados de la biopsia, los cuales estarán disponibles después de las festividades decembrinas.

No obstante, aprovechó el post para agradecer a su doctora, así como a sus seguidores por las oraciones y el gran cariño que le han externado en estos momentos complejos y de preocupación. Aseguró que por estas muestras de amor ha sacado fuerzas para enfrentar este duro reto.

“Estoy muy agradecido con la Dra. Tess y el Dr. Tim por haber coordinado esta operación en tan corto tiempo y, con suerte, por salvarme la vida una vez más”. Julian Lennon

Julian Lennon habla sobre la importancia de los chequeos habituales

Eso no es todo, el fotógrafo reiteró a sus seguidores la importancia de hacerse chequeos de salud regulares. Esto para evitar alguna situación de complejidad, tal como él lo ha vivido los últimos años.

Subrayó que es importante priorizar la salud, antes que cualquier cosa: “Solo lleva un momento y podría salvarte la vida. Por tu bien, el de tu familia y tus amigos, visita a tu médico y haz lo necesario”



Así lo dijo Julian Lennon:

Así fue la infancia de Julian Lennon

Julian, hijo de John Lennon, fue la inspiración de algunas canciones de The Beatles, como ‘Lucy in the sky with diamonds’ y ‘Hey Jude’. Esta última fue escrita por Paul McCartney para consolarlo durante el divorcio de sus padres en 1968.

La separación de sus padres y la relación distante con Lennon marcaron su infancia. Aunque John mostró cierto interés por Julian, su relación fue tensa y compleja, exacerbada por el matrimonio de John con Yoko Ono y la llegada de su medio hermano, Sean Lennon.

No obstante, Julian heredó el gran talento de su padre en la música, lanzó su primer álbum ‘Valotte’, en 1984. El disco fue un éxito comercial, con temas destacados como ‘Too late for goodbyes’ y la canción que da título al álbum.