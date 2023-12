Lana del Rey se sincera sobre el odio que recibió al principios de su carrera

Lana Del Rey, reconocida por su música y controvertidas letras, se ha enfrentado a críticas y etiquetas como “antifeminista” debido a la supuesta romantización de relaciones abusivas en sus canciones. La cantante abrió su corazón al recordar incidentes impactantes de hostilidad que enfrentó.

“Hubo momentos en los que me sentí atacada. La gente me empujaba y me lanzaba miradas. Recuerdo caminar por la calle y recibir codazos”, compartió. En San Francisco, vivió un incidente en un restaurante donde una mujer le arrojó un libro sobre feminismo a la cara.

Del Rey reveló a un medio internacional que enfrentó duras críticas y extensos artículos que la señalaban como el rostro de la sumisión femenina y estos ataques se sumaron a su intento de encontrar su camino en el mundo musical.

Facebook: Lana Del Rey

Lana del Rey solo intentaba expresar sus emociones

Estos episodios demuestran el odio que rodeado la interpretación de sus letras y el debate sobre la representación de relaciones en su música. Para del Rey, estos momentos fueron difíciles, ya que ella intentaba navegar su carrera artística y expresar su sentir sin filtros.

La cantante, al compartir estas experiencias, destaca la importancia de entender la complejidad de su arte y las dificultades que enfrentan los artistas al ser malinterpretados.

“Hace diez años, mentalmente, necesitaba desesperadamente que algo hermoso emergiera del caos. Que algo tuviera sentido. He estado en guardia durante tanto tiempo”, compartió del Rey sobre la nueva etapa que vive en su carrera.

Actualmente su influencia en la música alternativa y su estilo único la han consolidado como una figura destacada en la industria musical contemporánea.

