Laura Bozzo arremete contra Maripily Rivera y asegura ser mejor que ella: “A mí me conoce todo el mundo”

Maripily Rivera vuelve a estar en controversia. Luego de asegurar que todos aquellos que opinaron sobre su pleito con Poncho de Nigris se querían “colgar de su fama”, Laura Bozzo, quien en su momento opinó del tema, arremete contra la boricua.

Recordemos que la peruana señaló que, si bien los dos se “equivocaron, Maripily reaccionó de forma “muy agresiva”, perjudicándola completamente.

“Años luchando por los derechos de la mujer, les consta, pero eso no significa que ahora vamos a abusar, porque respetos guardan respetos, y deben venir de ambos lados”, expresó Bozzo.

Laura Bozzo dice “desconocer” a Maripily Rivera

Durante un reciente encuentro con los medios, la presentadora fue cuestionada sobre si cree estar “colgándose” de Maripily Rivera. En respuesta, sostuvo que no necesita involucrarse en polémicas para ser “relevante”.

Incluso, dijo que, a diferencia de la boricua, tiene una “larga trayectoria” en la televisión y es “muy conocida” en Latinoamérica.

Laura Bozzo “¿Ustedes la conocen? No, ¿Yo la conozco? No. Yo cómo me voy a colgar de alguien que no sé ni quién es. Sé que fue ganadora de ‘La casa de los famosos’, pero, ¿cuál es su trayectoria? Yo soy Laura de América, donde yo piso, pocos pisan. A mí me conoce todo el mundo”

Carlos Adyan le baja los ladrillos a maripily y le da la razon a Laura bozzo . Laura no necesita colgarse de ella porque Laura es 100000 veces mas famosa que maripily creo que ya Telemundo se está dando cuenta que la senora mp tiene un problema de Ego #LCDLFAllStar pic.twitter.com/swsfohzdWJ — Eli (@esrv21) January 7, 2025

Laura Bozzo asegura que fue “neutral” en su opinión

La polémica conductora señaló que solo dio su opinión porque se lo solicitaron, resaltando que los defendió a ambos, pues Poncho es su amigo y Maripily tuvo razón en algunos de sus argumentos.

“Le respondo, simplemente, que a mí me consultaron, por eso di mi opinión. Los defendí a los dos porque Poncho es mi amigo. En todo caso, estoy acostumbrada a que la gente se cuelgue de mí. Yo no me cuelgo de nadie y menos de ella”, concluyó.

Hasta el momento, Maripily Rivera no se ha pronunciado acerca de lo dicho por Laura Bozzo. No obstante, probablemente pronto dé una respuesta.

¿Por qué Maripily Rivera y Poncho de Nigris se pelearon?

Hace algunas semanas, Poncho de Nigris asistió a un programa de Telemundo para promocionar su música. Durante su estancia, se le preguntó si Wendy Guevara le ganaría a Maripily Rivera, si estuvieran juntas en una versión de ‘La casa de los famosos México’.

Ante esto, Poncho dejó ver que, al menos para él, Wendy es mucho más popular que la boricua. Por supuesto, esto molestó a Rivera, quien lo confrontó en un programa en vivo, haciéndose de palabras e insultándose mutuamente.

Tras esto, ambos se enfrascaron en una guerra de dimes y diretes en redes sociales. Todo esto llegó al punto en que Maripily expresó la posibilidad de demandar a Poncho de Nigris por “violentarla”.

