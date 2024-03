Metallica pierde demanda millonaria por conciertos cancelados durante la pandemia

Durante el pleno auge de la pandemia por Covid-19, algunas presentaciones de Metallica en diversos países de América Latina como Argentina, Brasil y Chile fueron suspendidas durante el primer semestre de 2020.

A raíz de esto, la agrupación presentó una demanda en contra de su aseguradora Lloyd’s of London para obtener una compensación de más de tres millones de dólares (aproximadamente más de 50 millones de pesos mexicanos).

Dicha querella fue presentada en 2022 ante los tribunales de California. Los músicos alegaban que su contrato con la empresa tenía una cláusula que excluía las “enfermedades contagiosas”.

Asimismo, argumentaron que la cancelación de los conciertos pudo deberse a otros factores no relacionados con el virus.

Si bien la demanda fue desestimada en su momento, los intérpretes de And justice for all apelaron la decisión de las autoridades, por lo que el caso fue revisado nuevamente.

Desafortunadamente para los integrantes de Metallica, recientemente el juez volvió a rechazar su petición y les recordó toda la problemática que el mundo vivió en aquel entonces por esta enfermedad.

Esto dijo la jueza de California del caso sobre la solicitud millonaria de Metallica

En el fallo emitido recientemente, la jueza del segundo distrito de apelaciones de California, Maria Stratton, aseguró que era “absurdo” y “poco realista” pensar que las presentaciones de la banda se cancelaron por otros motivos que no fueran la pandemia misma.

“No cabe duda de que en marzo de 2020 los países sudamericanos suspendieron los visados y luego cerraron sus fronteras debido únicamente al covid-19 o al temor por el mismo”, expresó.

Incluso, citó la letra de All too well, canción de Taylor Swift: “Para parafrasear a Taylor Swift; ‘Estábamos allí. Lo recordamos muy bien’. No había vacunas contra el covid-19 en marzo de 2020 ni medicinas para tratarlo”.

Y añadió: “La tasa de mortalidad del covid-19 era desconocida, pero para dar apenas un ejemplo de la potencial tasa de mortalidad, en marzo de 2020, la ciudad de Nueva York usaba camiones cava como morgues de emergencia. La gente estaba aterrorizada”.

Recordemos que, en aquel entonces, Brasil había anunciado las primeras muertes por covid-19, mientras que Argentina implementó medidas de aislamiento y cierres fronterizos.

A lo largo de la pandemia, la gran mayoría de los países del mundo impusieron ciertas medidas de seguridad que afectaron a un sinfín de sectores, principalmente al entretenimiento.

Hasta el momento, Metallica no se ha pronunciado ante la decisión de la jueza, por lo que no se sabe si volverán a apelar.

