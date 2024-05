Novio de Selena Gomez ya quiere tener hijos con ella; le llueven las comparaciones con Justin Bieber

Parece que el productor musical Benny Blanco está listo para llevar su relación con la cantante Selena Gomez al siguiente nivel. Así lo reveló durante una explosiva entrevista con Howard Stern.

Benny dejó a todos sorprendidos al dar a conocer sus planes de formar una familia con la estrella pop. ¡Y eso no es todo! Benny incluso insinuó que la paternidad es algo que le ha llamado la atención últimamente, compartiendo su emoción por la idea de tener hijos con Selena.

“(Tener hijos) eso es algo en lo que ambos estamos pensando… ¡tengo que ponerme las pilas!”, comentó, agregando que piensa en eso “todos los días”.

Benny tiene ilusión de formar una familia con Selena / Instagram

El novio de Selena dijo que es niñero porque ha estado rodeado de niños últimamente, lo que le ha despenado el deseo de ser padre: “Ese es mi próximo objetivo, marcar la casilla. Tengo un montón de ahijados, tengo un montón de sobrinos, me encanta estar rodeado de niños”, dijo.

Benny no ha parado de demostrar su amor por Selena, a quien describe como su mejor amiga y fuente de inspiración, pero cuando le preguntaron por boda, el productor dijo: “Tomo todo un día a la vez. Solo sé que cuando la miro, simplemente digo: ’No conozco un mundo que pueda ser mejor que este’. Eso es lo que siempre le digo”.

Critican a Benny Blanco por decir que quiere ser papá con Selena Gomez

Las confesiones de Benny surgieron unos días después de que el ex de Selena, Justin Bieber y su esposa Hailey anunciaran la llegada de su primer bebé, así que las comparaciones y críticas comenzaron a llegar.

“Pero si llevan andando como un mes”, “yo también quiero formar una familia con Selena Gomez”, “Selena obligándolo a dar esas declaraciones porque el Justin Bieber va a ser papá”, fueron algunos de los comentarios.

Justin, exnovio de Selena anunció la llegada de su primer hijo con su esposa Hailey / Instagram

Igualmente, los fans destacaron que Selena contó en su reciente documental de Apple+ que debido a su problema de salud con el lupus, sería muy complicado ser madre, pero sí es uno de sus sueños.

“Dios, que se calle me tiene cansado, me van a disculpar pero que insoportable, no llevan ni un año y Selena tiene muchas complicaciones de salud como para tener bebés como para decir eso en público”, “es chistoso por qué Selena Gómez no puede ser mamá o le es muy difícil en su condición”, “que gente tan insoportable, justamente la semana del anuncio del embarazo de los Bieber”, comentaron internautas.

