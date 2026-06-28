Pablo Ruiz, cantante pop argentino, vivió prisión psicológica y económica por ser gay: “Me tenían preso”

Pablo Ruiz es un cantante argentino de música pop que se ganó el cariño de una generación. Creció como artista musical desde y se consolidó como un gran referente de la música en su país. Pablo Coronel, su nombre artístico de los años ochenta, no se salvó de las consecuencias de tener un trabajo que lucra con su imagen.

La vida del artista pasó por momentos críticos que destruyeron el sueño y la ilusión de trabajar en el mundo del espectáculo. Retomamos el caso de Pablo Ruiz y cómo el cantante pasó por discriminación, abuso laboral y otras desgracias para convertirse en un referente de la comunidad LGBT y de la industria artística en su país.

La vida y carrera de Pablo Ruiz, artista argentino. / Redes sociales

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¿Qué pasó con la carrera de Pablo Ruiz?

Su fama internacional llegó a finales de los ochenta y destacó su participación en el Festival de Viña del Mar en 1989. Recibió el premio ‘Antorcha de Plata’ y fue por muchos años el artista que llegó a ese nivel de reconocimiento demasiado rápido.

Los problemas llegarían con la orientación sexual de Ruiz, que fue un problema para su carrera; la discriminación y la violencia contra su persona se vivieron también desde su sello discográfico, que intentó poner una imagen masculina a un joven que naturalmente era más femenino.

Pablo Ruiz pasó por momentos críticos relacionados con abuso laboral y discriminación de orientación sexual / Redes sociales

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¿Qué dijo Pablo Ruiz sobre la discriminación por ser gay?

Pablo Ruiz l no complacer las peticiones de la disquera para ocultar su homosexualidad, esta llegaría a congelar su contrato y así, truncar la su carrera durante años.

Por esto, Pablo Ruiz vivió diferentes tipos de problemas por su orientación que llevaron a consecuencias tanto personales como profesionales.

El cantante argentino que creció con el sueño de ser estrella musical por admiración a su madre, sufrió censura y se lo forzaron a quedarse dentro del clóset.

Pablo Ruiz festejo 50 años en una cena con un show junto a sus fans. / Redes sociales

Sus productores le prohibieron hablar de su vida privada y le advirtieron que si revelaba que era gay, perdería a todas sus fans.

Una de las grandes polémicas fue cuando se conoció a Selena Quintanilla y se grabó su éxito '¡Oh mamá! Ella me ha besado’.

Después de eso, EMI Records quería grabar un disco de música ‘tex-mex’ en 1994 donde querían verlo más ‘machote’. Él se negó y la disquera respondió.

La disquera EMI congeló su contrato y no pudo grabar ni presentarse legalmente en los escenarios gracias a cláusulas abusivas.

En su etapa más difícil, vivió un estado de prisión psicológica y económica, como explicó, y declaró para un medio:

“Me tenían viviendo en un cuartito de 2x2 en una casa de familia y me tiraban 100 dólares por semana: '¡De ahí comé y hacé tu vida!’” Pablo Ruiz

En 2011, Pablo Ruiz reveló ser gay después de ser amenazado por la prensa con publicar fotos con su pareja, aunque consideró que fue un nuevo capítulo en su vida, admitió que le cerró muchas puertas en la industria.

Para el programa de Pati Chapoy, él comentó cuando la revista Crónica lo chantajeó por publicar su orientación sexual:

Publíquenlo, ya me da igual... Yo ya tenía mi vida desde que me regresé a Argentina, pero hasta que lo (declaré) era siempre el chisme de ‘Ay Pablito, lo vieron con no sé quién’. Pablo Ruiz

Sanó emocionalmente mediante terapias holísticas, psiquiatría y espiritualidad, logrando vencer sus adicciones tras la dolorosa pérdida de su madre. Actualmente continúa su carrera como un artista independiente y resiliente, participando con éxito en diversos reality shows y obras teatrales

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¿Quién es Pablo Ruiz, cantante argentino?

Pablo Ruiz

Es cantante, actor, compositor y bailarín argentino.

Inició su carrera artística en 1983, como parte del programa Festilindo , donde utilizaba el nombre artístico de Pablo Coronel.

, donde utilizaba el nombre artístico de Alcanzó la fama internacional como ídolo juvenil a finales de la década de 1980 .

como ídolo juvenil a finales de la década de . En 1989 se presentó en el Festival de Viña del Mar , donde recibió la Antorcha de Plata y se convirtió en el artista más joven en actuar en ese escenario hasta ese momento.

, donde recibió la Antorcha de Plata y se convirtió en el artista más joven en actuar en ese escenario hasta ese momento. Su mayor éxito internacional es '¡Oh mamá! ella me ha besado’.

Otras canciones destacadas de su carrera son ‘Cachetada’, ‘La malagueña’ y ‘Hawái’.

'¡Oh mamá! ella me ha besado’ fue incluida en el puesto 69 de las 100 mejores canciones en español de los años 80, según VH1.

fue incluida en el puesto en español de los años 80, según VH1. Entre sus álbumes más exitosos destacan ‘Un ángel’ (1988), ‘Océano’ (1989) y ‘Espejos azules’ (1990).