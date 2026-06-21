Exestrella infantil confiesa acoso y abuso que sufrió cuando era menor de edad: “Nunca se sana del todo”

A lo largo de los años, muchas exestrellas infantiles han confesado situaciones de acoso y/o abuso por parte de gente cercana. Uno de los casos más sonados ha sido el de Sasha Sokol. La exestrella de ‘Timbiriche’ acusó a Luis de Llano, creador de la agrupación, de manipularla para tener una relación romántica cuando ella apenas tenía 14 y él 39.

En esta ocasión, hablaremos del caso de una celebridad que, según sus propias palabras, ha pasado de todo desde que inició su carrera en la infancia. Se trata de Pablo Ruiz, un actor y cantante de origen argentino. Te contamos lo que dijo.

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Pablo Ruiz dice que pasó de todo a lo largo de su carrera / Redes sociales

El abuso que habría vivido la exestrella infantil Pablo Ruiz

Recientemente, el programa ‘Ventaneando’ presentó parte de la entrevista que le hizo a Pablo Ruiz. En ella, el artista habla de sus comienzos en la industria del espectáculo. Recuerda que, desde niño, le interesó ser artista y comenzó a involucrarse en proyectos de canto y actuación.

Aunque admite que tiene muchos buenos recuerdos, señaló que pasó por muchas experiencias duras. Y es que sufrió “acoso, explotación y abuso emocional casi toda su vida”.

“Pasé por todo: explotación, abuso, incluso emocional también. Estoy en mis cabales para poder contarlo y haberlo podido superar. Yo creo que nunca se sana, pero sí creo que lo tengo bastante superado”. Pablo Ruiz

Aunque no se mostraron las declaraciones completas, esta no es la primera vez que habla del tema. En su momento, recordó cómo un hombre que trabajaba con él lo acosaba cuando era menor de edad y hasta intentó abusar sexualmente, siendo salvado por su hermano mayor.

“Me siento incómodo y mi hermano estaba en el baño, me escabullí y ahí empieza una relación extraña, él como que sí, pero no y no solo a mí, a mi hermano también que ya era mayor de edad y se daba cuenta de que también quería con él. Tanto así que en un momento cuando ya estábamos en el último disco que grabé con Emmy intentó, no pudo lograr su cometido y él fue el que me cancela el contrato”, expresó en su momento.

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¿Pablo Ruiz denunció a la persona que habría abusado de él?

Hasta donde se sabe, Pablo Ruiz no denunció legalmente aesta persona, pese al gran daño que le hizo. Y es que no solo lo afectó emocionalmente, sino que también se encargó de pausar su carrera por varios años.

“Me lastimó porque me canceló mi carrera, lo que yo amo es cantar y después del noventa y pico… yo venía súper bien y él me dijo: ‘tienes que cantar Tex-Mex porque está de moda Selena y los Dinos’ y yo le dije que no canto eso, soy un artista pop y me dice: ‘si no te gusta acá se termina todo’”, expresó.

En su conversación con Chapoy, resaltó que pronto sacará su libro de memorias en el que no solo hablará con más detalle sobre este abuso, sino también sobre la discriminación que sufrió por sus preferencias sexuales.

Pablo Ruiz sacará su libro de memorias / Redes sociales

¿Quién es Pablo Ruiz, el cantante que sufrió acoso y abuso?

Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, mejor conocido como Pablo Ruiz o Pablito Ruiz, es un cantante y actor argentino.

Actualmente, tiene 51 años.

Su debut artístico fue a los 8 años, cuando participó en el programa Festilindo.

Posteriormente, inició su carrera en solitario.

Su hit más famoso es ¡Oh, mamá! Ella me ha besado.

También ha estado en diferentes producciones, incluyendo ‘La casa de las flores’.

Aunque ha tenido muchas pausas a lo largo de su carrera, sigue vigente en el medio artístico.

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