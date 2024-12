Querido actor de ‘Dinastía’ y ‘Days of our lives’ fallece a los 77 años tras lucha contra el alzheimer

Wayne Northrop, reconocido actor estadounidense por sus papeles en telenovelas icónicas como ‘Dinastía’ y ‘Days of our lives’ murió a los 77 años. Según informó su publicista, Cynthia Snyder, el actor falleció el viernes en su hogar de Woodland Hills, California, luego de padecer alzheimer.

En un comunicado, la esposa de Wayne, la también actriz Lynn Herring Northrop, compartió detalles sobre su salud y su fallecimiento.

“Wayne fue diagnosticado con alzheimer de inicio temprano hace seis años. Dio su último suspiro en los brazos de su familia. Queremos agradecer al lugar más cariñoso y maravilloso, The Motion Picture and Television Home, por cuidar de él de manera tan excepcional. Wayne tocó la vida de muchas personas con su sentido del humor y su ingenio. Fue esposo durante 43 años, el mejor padre para sus dos hijos, Hank y Grady, y un ranchero que amaba a sus vacas y fue amigo de muchos.” Lynn Herring Northrop, esposa de Wayne

“Wayne conmovió a tanta gente con su sentido del humor y su ingenio”. agregó. La familia de Northrop también agradeció el apoyo brindado por The Motion Picture and Television Home, lugar en el que Wayne recibió cuidados en sus últimos años.

Wayne Northrop / iMDB

Wayne Northrop: Legado en la televisión estadounidense

Wayne Northrop fue un nombre conocido en la televisión estadounidense, especialmente por su trabajo en ‘Days of our lives’, donde participó en más de 1,000 episodios. Su personaje de Roman Brady fue uno de los más emblemáticos de la serie. Años después, interpretó al Dr. Alex North, dejando una huella indeleble en la longeva telenovela. Además de su éxito en ‘Days of our lives’, Northrop también ganó popularidad por su papel de Michael Culhane, el chofer de Blake Carrington, en la famosa serie ‘Dinastía’.

El talento de Northrop no se limitó a estas dos producciones, también se destacó en otras series como ‘L.A. Law’, ‘Hotel’, ‘You are the jury’ y ‘Cold case’. Gracias a su versatilidad y habilidad para asumir una variedad de roles, se ganó el respeto tanto de su audiencia como de sus colegas.

Wayne Northrop / iMDB

¿Quién fue Wayne Northrop?

Nacido el 12 de abril de 1947 en Sumner, Washington, Wayne Northrop mostró su interés por la actuación desde joven. Se graduó en comunicaciones de la Universidad de Washington antes de mudarse a Los Ángeles para seguir su sueño de convertirse en actor. Estudió interpretación en el Seattle Community College y pronto se integró al mundo de la televisión y el cine.

En 1981, Wayne se casó con Lynn Herring Northrop, con quien compartió más de cuatro décadas de vida y trabajo. Juntos, compraron un rancho de ganado en Raymond, California, y en 2008 adquirieron la casa más antigua del área, construida en 1886, la cual convirtieron en un museo y que ahora figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

A lo largo de su carrera, Wayne Northrop mostró una capacidad única para adaptarse a distintos géneros y personajes, tanto en telenovelas como en series de drama y películas para televisión. Su legado en la industria de la televisión es uno de impacto duradero, y su sentido del humor y personalidad encantadora serán recordados por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo y trabajar con él.

El legado de Wayne Northrop perdurará a través de sus contribuciones a la televisión y el cine, así como por la huella que dejó en la vida de sus seres queridos. Su familia lo recuerda como un hombre lleno de cariño, ingenio y dedicación, y su influencia seguirá viva tanto en la industria como en los corazones de sus seguidores.

