Reina Margarita es hospitalizada de emergencia; aseguran que sufre delicado problema de salud

La salud de Margarita II de Dinamarca volvió a encender las alarmas dentro de la monarquía europea luego de que la Casa Real danesa confirmara este martes 26 de mayo un nuevo ingreso hospitalario. ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Reina Margarita ll de Dinamarca al hospltal / Redes sociales

¿Por qué la reina Margarita de Dinamarca fue hospitalizada?

La noticia de la reciente hospitalización de la reina Margarita II de Dinamarca llega apenas unos días después de que fuera sometida a un procedimiento cardiológico, razón por la que se ha generado preocupación en torno al caso.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la corona, la exmonarca fue trasladada nuevamente a un hospital en Copenhague, Dinamarca, después de que una tomografía detectara un coágulo de sangre de gran tamaño en la zona de la cadera.

El problema médico estaría relacionado con una caída sufrida anteriormente, aunque no se precisaron detalles sobre cuándo ocurrió el accidente ni sobre las lesiones iniciales.

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La reina Margarita II de Dinamarca sufrió un coágulo / The Independent

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de la reina Margarita HOY 26 de mayo?

La institución real informó que la reina Margarita II de Dinamarca permanece estable y que continuará bajo observación especializada durante los próximos días:

Se prevé que la reina Margarita permanezca hospitalizada durante varios días. Su Majestad se encuentra bien. Comunicado de la Realeza

Los coágulos sanguíneos pueden convertirse en una condición delicada dependiendo de su tamaño y ubicación, ya que existe el riesgo de que afecten la circulación o generen complicaciones mayores si llegan a desplazarse a otras partes del cuerpo.

El nuevo episodio médico ocurre en un momento complicado, pues apenas el pasado 14 de mayo había sido ingresada en el mismo hospital para someterse a una angioplastia con balón en una arteria coronaria.

Aunque el comunicado oficial evitó hablar sobre un peligro inminente, especialistas consideran que este tipo de situaciones requieren vigilancia constante, especialmente en pacientes de edad avanzada, pues tiene 86 años.

Después, apareció su nuera durante una plática y reveló nuevos detalles sobre la salud de su suegra: “ Todo ha salido bien y está en buenas manos ”, dijo Mary de Dinamarca.

La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo hacia la familia real danesa en redes sociales y medios, ya que la figura de Margarita II sigue siendo ampliamente respetada.

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Reina Margarita II es hospitalizada de emergencia / Redes sociales

Esta es la trayectoria de la reina Margarita II de Dinamarca

Margarita II de Dinamarca es hija del rey Federico IX y de la reina Ingrid de Suecia. Desde muy joven fue preparada para asumir responsabilidades dentro de la monarquía danesa.

En 1972, tras la muerte de su padre, Margarita se convirtió en reina de Dinamarca, iniciando uno de los reinados más largos y populares de Europa. La reina cursó ciencias políticas, arqueología y economía en universidades de Dinamarca, Reino Unido y Francia.

En 1967 contrajo matrimonio con el diplomático francés Henri de Laborde de Monpezat, quien recibió el título de príncipe Henrik de Dinamarca. La pareja tuvo dos hijos: el actual rey Federico X y el príncipe Joaquín.

Margarita II ha trabajado como ilustradora, diseñadora de vestuario y traductora. Incluso colaboró en producciones teatrales y cinematográficas en Dinamarca.

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