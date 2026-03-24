Actor de ‘Mi fortuna es amarte’ ¡tronó con su mujer! Destapa ¡que ya tiene consuelo! ¿Un clavo saca a otro clavo?

En poco menos de mes y medio llegará a la televisión la novela Tan cerca de ti, donde David Zepeda y Oka Giner llevan los roles protagónicos, pero también será el trampolín de mucho talento juvenil. Uno de ellos es el joven Andrés Vázquez, quien interpreta el personaje de “Hugo”.

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David Zepeda y Oka Giner / Televisa Univision

¿Quién era la novia del actor Andrés Vázquez?

El actor nos compartió cómo llegó este proyecto a su vida: “Estaba pasando por un momento difícil y llegó prácticamente a ayudarme, salvarme, distraerme. A ponerme a trabajar. A ponerme las pilas. Me cayó perfecto. Estoy muy contento y agradecido con la producción, por darme la oportunidad de repetir con ellos. Estuve con la producción de Nacho Sada en la novela pasada, A.mar, donde el amor teje sus redes, que también estuvo increíble”.

“Estaba pasando por una ruptura de mi relación. Justo en esos tiempos, cuando me llegó el casting, me hablaron y estaba muy reciente. El trabajo sana y es lo que más me gusta de este mundo, y qué mejor que distraerse con lo que a uno le gusta”.

El actor estaba en una relación con la actriz Daniela Martínez que duró poco más de 2 años: “Las cosas pasan por algo. Agradezco el tiempo que compartí con mi ex y, sobre todo, las enseñanzas que dejó en mí todo este proceso. Le deseo lo mejor, la verdad”.

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Andrés Vázquez y Daniela Martínez / Redes sociales

¿Cómo supera la ruptura amorosa el actor Andrés Vázquez?

Ahora, enfocado en el trabajo, Andrés nos dice lo fascinante que le ha parecido el mundo del motocross, deporte extremo que practica su personaje dentro de la trama: “Está muy padre, divertido. Jamás en mi vida había practicado esto. Desconocía todo este mundo. Ahora que estamos dentro nos damos cuenta de que es impresionante, grandísimo. Este mundo es increíble. Antes de empezar a grabar, tuvimos clases de motocross, 2 semanas diario, de 4 a 5 horas, para entrenar. Disfruto mucho. Amo las locaciones abiertas. Tenemos paisajes hermosos, hemos tomado el sol y el frío, porque también lo hemos padecido, pero se disfruta más”.

La buena mancuerna con sus compañeros ha traspasado los llamados y ya es común verlos juntos fuera del set: “Se ha armado una muy bonita amistad. Literalmente somos familia. Hay una muy bonita vibra entre todos. No hay una sola persona con la que cueste trabajo convivir, para nada. Salimos, nos gusta reunirnos, platicar, jugar y, sobre todo, conocernos”.

Aunque desde los 5 años ha estado en foros de televisión y en llamados de novelas, Andrés tiene claro que esto apenas comienza: “Estudié en el Centro de Educación Artística (CEA) infantil de Televisa. Mi hermana también estudió en el CEA. Desde esa edad fui consiente de que quería dedicarme a esto. Me han traído cosas muy bonitas y, como en todo en la vida, siempre hay que hacer sacrificios, pero no me arrepiento de nada. Creo que viví una infancia feliz y me ha enseñado un camino que nunca imaginé recorrer”.

Estar en esta carrera desde niño fue una etapa que le costó trabajo superar: “Llega una etapa que ni te ves niño, pero tampoco te ves grande. Al principio, hice muchos comerciales, pero sí fue un espacio de tiempo cuando no había mucho para mí. Ahorita tengo 23 años y me siguen diciendo que tengo baby face, me veo un niño, pero me gusta mucho y agradezco, porque tengo más tiempo para hacer personajes muy juveniles”.

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Andrés Vázquez / Captura de pantalla

¿Quién es Andrés Vázquez y cuantos años tiene de carrera?

Andrés lleva más de 15 años en la industria:



A los 5 años entró al Centro de Educación Artística (CEA) infantil de Televisa, donde estudió por 3 años.

Inició su carrera haciendo comerciales y actuando en unitarios, entre ellos: Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

Su primera participación en una serie fue en 2015, en Por siempre Joan.

Ha trabajado en diversas plataformas de streaming, en proyectos como: Ana y Se llamaba Pedro Infante.

En novelas, ha participado en: Vencer el desamor, Vencer el pasado, Mi fortuna es amarte y Vencer la ausencia. Recientemente, lo vimos en El amor no tiene receta y A.mar, donde el amor teje sus redes.

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