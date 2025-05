Actriz de ‘Lo que callamos las mujeres’, ¿Ahora es monja?: “Dios me sacó de un mundo superficial”

El éxito que logró el programa unitario ‘Lo que callamos las mujeres’ en la década de los 2000 fue arrasador. Con su formato, miles de historias de mujeres en situación de vulnerabilidad fueron contadas. Ahí un rostro se volvió habitual y parecía tener una prometedora carrera en los foros. Sin embargo, de un momento a otro, la actriz se alejó por completo de la escena pública.

Ahora, la joven ha reaparecido para compartir su vida desde otra arista. Algunos de sus seguidores creen que se volvió monja. Se trata de la intérprete Andi Arámburo, quien protagonizó varios episodios de la mencionada producción.

Algunos creen que la actriz se convirtió en monja. ¿Fue lo que en realidad pasó? / Canva

¿Quién es Andi Arámburo exactriz de ‘Lo que callamos las mujeres’?

Andrea Arámburo es una actriz mexicana que ganó notoriedad principalmente durante la década de los 2000 por su trabajo en producciones de TV Azteca. Participó en telenovelas y programas de televisión que formaban parte de la programación habitual del canal en esa época, contribuyendo al auge de talentos jóvenes en la televisión mexicana. Aunque no siempre fue protagonista, su presencia constante en diversas producciones la convirtió en un rostro familiar para la audiencia de ese periodo.

En meses recientes, la reaparición de la actriz ocurrió gracias a usuarios de redes que la reconocieron mientras viajaba en autobús. A partir de ese momento viral, la joven creó cuentas de redes bajo el nombre de Andi Aramburo, donde constantemente realiza transmisiones y comparte su vida. Es mamá de una pequeña y está casada.

La actriz se volvió viral el año pasado cuando alguien la grabó viajando en metrobús. / Redes sociales.

¿Por qué se cree que Andi Arámburo es monja?

Tras reaparecer en redes, Andi ha compartido contenido altamente religioso, pues ha compartido con sus seguidores que se convirtió en cristiana y dejó el catolicismo. Aunque no es una monja, sí comparte contenido para invitar a otros a sumarse a su religión.

“Dios me sacó de un mundo superficial y egocentrico, hoy no promuevo para nada violencia, ni romances fuera de lo normal. Él me ha regresado a los ojos públicos para honrarlo, glorificarlo”, se escucha en uno de los videos que la joven treintañera compartió en su perfil de TikTok.

La joven abrió su corazón en un video de TikTok que compartió en su perfil. / Redes sociales.

¿Por qué Andi Arámburo se alejó de los foros y dejó su carrera como actriz?

Aunque en su momento no lo dijo, la joven reveló recientemente que se sintió abrumada por la fama y las presiones que esto implicaba para tener un cuerpo perfecto. Confesó que tuvo un trastorno alimenticio, por lo que tomó la decisión de alejarse de su carrera como actriz.

“A los 18 años, siendo una joven actriz de TV Azteca, con una trayectoria, la fama me empezó a abrazar con fuerza. Me rodeaban los halagos, los lujos, el reconocimiento. Pero también me acompañaban la soberbia, la vanidad y una necesidad insaciable por verme perfecto. Esto me llevó a desarrollar un trastorno alimenticio que marcó mucho mi vida. Vivía con una falsa humildad”, refiere la joven en el mismo clip.