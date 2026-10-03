Actriz mexicana de ‘La casa de las flores’ desata críticas por hablar con acento español: “Es de Tampico” VIDEO

Una reconocida actriz mexicana, parte de importantes series como La casa de las flores, causó polémica tras aparecer en un reciente video con un marcado acento español, acción que muchos tomaron como “sobrada”. ¿Qué se dice al respecto?

Actriz mexicana de La casa de las flores sorprende con acento español / Pixabay

¿Qué actriz mexicana fue criticada por su acento español?

Este momento fue protagonizado por la actriz mexicana, Cecilia Suárez, quien en una reciente entrevista habló con un curioso acento español, algo que no fue aceptado ni bien recibido por la comunidad nacional.

La originaria de Tampico, Tamaulipas, fue señalada por internautas, y el momento rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde algunos usuarios cuestionaron que la intérprete adoptara una pronunciación y determinados modismos asociados con España.

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Cecilia Suárez en La casa de las flores / Redes sociales

¿Cuál es el VIDEO en el que Cecilia Suárez habla con acento español?

Durante una entrevista compartida posteriormente por Sale el sol, la actriz Cecilia Suárez respondió las preguntas de los reporteros utilizando una forma de hablar que varios internautas identificaron como un acento español.

Su pronunciación y algunos de los términos empleados llamaron especialmente la atención debido a que la actriz es reconocida públicamente por su trayectoria dentro de la industria mexicana.

El debate creció de manera inmediata, de entre quienes aseguran que este tipo de situaciones es normal (llamada “convergencia de lenguas”), mientras que otras la tachan de “dar la espalda” a sus raíces:



“ Mera convergencia de lenguas ”,

”, “ Viví 5 años en en Norte de México, regresé a la CDMX hablando con acento norteño, les aseguro que se pega ” y,

” y, “ Es de Tampico, JAJAJAJAJ. Qué viej* ridícula ”.

Hasta el momento, Cecilia Suárez no ha explicado públicamente el motivo de su manera de hablar durante la entrevista, pero también recuerdan que la intérprete tiene cinco años aproximadamente viviendo en España.

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¡Critican en redes sociales el acento español de la actriz mexicana Cecilia Suárez! 😱🚨💃🏻☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/K7RSL5hti9 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 29, 2026

¿Quién es Cecilia Suárez?

María Cecilia Suárez tiene una extensa trayectoria artística, se ha consolidado como una de las actrices mexicanas con mayor reconocimiento tanto nacional como internacional.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra la película Sexo, pudor y lágrimas, además de su participación en Las oscuras primaveras.

De igual manera, sus proyectos televisivos también son amplios, muchos la recuerdan en su personaje de ‘Paulina’ en La casa de las flores, la exitosa producción de Netflix.

Hace unas semanas, el nombre de Cecilia Suárez se hizo viral nuevamente, tras ser señalada por un maquillista, de presuntamente malos tratos.

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