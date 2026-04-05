Actriz mexicana lanza polémico mensaje y dice que estudiar... ¿no le serviría de nada?: “No podría vivir sola”

Una famosa actriz mexicana que ha participado en películas y telenovelas, ha generado un fuerte debate recientemente, luego de asegurar que “estudiar”, además de no ser lo suyo, sostiene que no sirve de mucho. Su carrera creció debido a otros detalles. ¿Qué dijo exactamente?

Ella fue la actriz que trabajo con Pedro Infante que terminó sola / Canva

¿Qué actriz mexicana dijo que estudiar no serviría de nada?

La polémica comenzó recientemente cuando la actriz de 18 años, María José Mariscal, diera un controversial mensaje relacionado a su carrera. Dicho contenido surgió a partir de que una persona en redes le sugiriera que se “metiera a la escuela”.

La respuesta de María José impactó en redes, pues dijo que el estudio “no es lo suyo”, y que probablemente no le ayudaría en nada para su actual vocación:

No es lo mío definitivamente, eso ya lo sé. Nada que tuviera que ver con lo que me enseñaron en la escuela es a lo que yo sé que me voy a dedicar en la vida. María José Mariscal

Aquí empezó un debate muy fuerte en redes, ya que internautas creen que su postura defiende a “no estudiar”.

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La actriz María José Mariscal / Redes sociales

¿La actriz María José Mariscal dijo que “estudiar” no sirve de nada?

El debate generado por la actriz María José Mariscal escaló rápidamente, y es que muchos tomaron sus palabras como un “rechazo” a que las personas estudien, más allá de su carrera.

En los comentarios podían leerse mensajes como:



“En algún momento te vas arrepentir de no estudiar”,

"¿Sí sabes que estudiar te da cultura?” y,

“Qué mal la educaron. El conocimiento entre un millón de cosas, te enseña quién eres”.

Ante el revuelo de lo dicho, la propia María José decidió aclarar las cosas, señalando que ella no está en contra de que la gente abandone sus “estudios": “ No estaría donde estoy si no fuera por la escuela, porque nada que ver lo que me enseñaban, con lo que me estoy dedicando ”, aseguró.

El otro punto que también llamó la atención de usuarios, es que sus declaraciones responden claramente a un tema económico, y según interpretaciones, ella no podría subsistir si estuviera estudiando aún:

Si ahorita estuviera en la escuela, no podría vivir sola a mis 18 años, con mi propio dinero. María José Mariscal

¿Tú qué opinas?

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¿Quién es María José Mariscal y cuál es su trayectoria?

María José Mariscal es una actriz mexicana que ha desarrollado su carrera dentro de la televisión desde temprana edad, consolidándose como uno de los rostros juveniles más reconocidos. Su participación en diversas telenovelas, series y producciones la ha llevado a construir una trayectoria a su corta edad.

Uno de sus primeros trabajos reconocidos fue en Porque el amor manda, donde comenzó a hacerse notar dentro del medio. Posteriormente, formó parte de Por siempre mi amor.

En cuanto a series, Mariscal también incursionó desde hace años, algunos de sus trabajos son:



Cita a ciegas ,

, Gloria Trevi: Ellas soy yo.

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