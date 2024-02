Adamari López, tras superar el cáncer de mamá, asegura que porta con orgullo la cicatriz de su mastectomía

Adamari López abrió su corazón en el más reciente episodio de “Ada y Chiqui de show” en su canal de YouTube. La famosa y Chiquibay discutieron sobre la belleza, la aceptación y los procedimientos estéticos.

En dicho episodio, titulado “Arreglitos, secretos y cirugías”, Adamari habló del duro proceso que pasó en el 2005 tras ser diagnosticada con cáncer.

Adamari López “Yo tuve cáncer a los 33 años, cuando me hice mi cirugía de senos, mi mastectomía, yo pensaba que jamás me iba a operar… Yo tenía un busto pequeño, paradito, bonito; a mí me encantaba”.

Adamari López mostró su cicatriz de la mastectomía / YouTube

Adamari habla de su experiencia con el cáncer

La conductora aseguró que cuando le comentaron que tenía cáncer fue totalmente un shock, pues en ese momento aún no se había convertido en madre y pensó que no podría amamantar.

“Cuando me dijeron que estaba diagnosticada con cáncer, sí fue un shock para mí y en su momento pensé en dejarme uno (seno) para amamantar, porque no era mamá y me hubiese gustado poder amamantar a mi hija, eso era como uno de los sueños que tenía”. Adamari López

Adamari aseguró que se mantuvo fuerte y muy optimista durante su tratamiento, ya que siempre estuvo acompañada de sus seres queridos, además de que motivó a ayudar a otras mujeres que estaban pasando por este difícil momento.

Adamari López “Fue un golpe duro cuando me levanté de la cirugía y me vi. Me pusieron inmediatamente un expansor que es como una bolsita que se va rellenando de líquido para volver a crear el espacio entre la piel y el espacio del busto. Así después pusieron el implante que se quedaría permanentemente, que es lo que tengo ahora”.

Adamari López muestra su cicatriz

En dicho video, Adamari, sin ningún tapujo, mostró la cicatriz que dejó la mastectomía y confesó que también se realizó un pezón que le quedó muy bien.

“Terminé operándome los dos. Hoy día, después de mi cirugía, todavía me queda marca en esta parte del seno, y en la parte de abajo. Llevo la cicatriz con muchísimo orgullo. Después me hice como el pezón, que me quedó súper bien”. Adamari López

La actriz aseguró que tras esta difícil situación no desea volver a pisar un quirófano, por tal motivo tendría que ser algo muy vital para ella para que se realice alguna otra cirugía.

Adamari López “Después de eso, nadie quiere volver a hacerse una cirugía. Las cirugías que me he hecho han sido en relación con los senos y no me arrepiento porque hoy día estoy viva y saludable, pero tendría que ser algo muy vital como para que me meta en un quirófano y me opere”.

Finalmente, Adamari y Chiquibaby hicieron un llamado a todas las mujeres para que se hagan su chequeo para detectar el cáncer a tiempo. Además, de valorar cada parte de su cuerpo y reconocer su belleza, pero sobre todo la importancia de la salud.

