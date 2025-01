Addis Tuñón asegura que Imelda Tuñón fue engañada tras la denuncia de Maribel Guardia ¿irregularidades?

Más detalles salen a la luz sobre la demanda que interpuso Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa, con relación a su nieto. La actriz denunció a su exnuera con el afán de proteger la integridad de su nieto.

En los documentos filtrados de la querella, y atribuidos a la denuncia de Maribel Guardia, la costarricense señaría a Imelda de irse de fiesta constantemente y desaparecer por varios días. Por otra parte, se ha especulado que la joven tiene problemas con las sustancias ilícitas.

Imelda, ante las especulaciones, sostiene que es una buena madre y ha dicho que no tiene miedo de someterse a las pruebas que sean necesarias para desmentir sus supuestos problemas de adicción.

Actualmente, y por dictamen de la Fiscalía, el menor se encuentra en resguardo temporal de Maribel, en lo que se hacen las investigaciones correspondientes.

Maribel Guardia / Telemundo

A Imelda Tuñón no se le habría informado que su hijo quedaría en manos de Maribel Guardia

Luego de que Maribel demandara a su nuera, el menor se quedó bajo resguardo de las autoridades y después se determinó que se quedará con su abuela paterna por un periodo de 10 días.

De acuerdo con Addis Tuñón, tía de Imelda, su sobrina jamás supo sobre este dictamen hasta que se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación. En entrevista para el canal de YouTube ‘Vaya Vaya’, la periodista mencionó que le habrían hecho creer a Imelda que el pequeño seguiría en el DIF hasta que se esclareciera el caso.

Addis Tuñón “Cuando sale el papá (de Imelda Tuñón), sale solo y les hacen creer que ellos se iban a tener que retirar porque el niño ya se iba a quedar a dormir allí, cosa que no sucedió. Ella (Imelda) se entera por los medios de que ya no estaba el niño allí”

Addis Tuñón afirma que a Imelda no leyeron sus derechos, tras denuncia de Maribel Guardia

La periodista también dejó ver que hubo algunas irregularidades en esta situación, pues, según ella, las autoridades le otorgaron la custodia temporal a Maribel, sin siquiera haberle tomado declaración a Imelda.

“Si las autoridades hicieron lo correcto, está bien, pero ¿por qué no le tomaron declaración (a Imelda)?, ¿por qué no le avisaron de sus derechos?, ¿por qué no le asignaron un abogado?, ¿por qué no le hicieron antidoping en ese momento que estaba allí? ¿Por qué tantas situaciones que dan pie a dudar de una transparencia?”, expresó.

Si bien Addis afirmó que mantiene una postura neutral en todo esto, espera que el caso se lleve correctamente y se solucione de la mejor manera, principalmente por el bien del pequeño.

Imelda Tuñón / Redes sociales

La denuncia de Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón

El pasado 21 de enero, Maribel Guardia dio a conocer que había denunciado a Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa. Si bien no dio muchos detalles en ese momento, después se reveló en diversos medios, que filtraron lo que sería la declaración de Maribel; que la actriz de ´Lagunilla mi barrio’ había procedido legalmente contra su nuera por considerarla no apta para cuidar de su nieto.

En respuesta a esto, Ime señaló que ha sido una buena madre y que, probablemente, su suegra llegó a esto debido al resentimiento que le tiene desde que le comentó sobre una supuesta infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

Cabe destacar que el marido de Maribel ha negado esto y sostiene que su esposa solo busca salvaguardar la integridad del menor. Por su parte, Maribel Guardia emitió un comunicado después de obtener la custodia temporal del pequeño y explicó que su intención jamás ha sido alejar a Imelda de su hijo. Según la actriz, su nieto merece una madre sana y en pleno uso de sus facultades.

En estos últimos días, han salido testimonios que acusan a Imelda de tener problemas con las sustancias prohibidas, irse de fiesta constantemente y descuidar al pequeño. Incluso, una examiga de la joven contó para TVNotas que, supuestamente, solo ve a su hijo como un “cajero automático”.

Este 31 de enero, Maribel Guardia ofrecerá una conferencia de prensa para hablar del asunto y exponer su versión.

