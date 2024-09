Addis Tuñón revela la agresión que vivió al cobrar su primer sueldo: “se hizo para atrás y me dijo ‘cóbrese’”

En el mundo del espectáculo se han contado diferentes historias de personas que en sus inicios se la han visto color de hormiga. Tal es el caso de Addis Tuñón, la periodista originaria de Chihuahua que actualmente, trabaja de la mano de Gustavo Adolfo Infante en su programa De primera mano y que en 2023 fue reconcida con el Premio Nacional de Periodismo. Sin embargo, recientemente reveló que en sus inicios tuvo algunos tropiezos.

En una entrevista con Matilde Obregón, Tuñón expresó su orgullo al afirmar que siempre ha obtenido sus logros de manera ética y transparente, sin recurrir a prácticas cuestionables para conseguir un empleo o un puesto.

Sin embargo, la periodista reveló una desagradable experiencia que vivió en su primer trabajo.

Addis Tuñón

“Fue al principio. Fue horrible porque en ese tiempo yo tenía hambre, era mi primer trabajo y yo no tenía a nadie. Había acabado de comer lo último que me quedaba. Como buena de rancho me traje mi barra de queso, pero no tenía más. Mi cuerpo ya no toleraba esa sopa instantánea que era mi única comida”