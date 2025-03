Adrián Di Monte anuncia compromiso con su novia en medio de la polémica por sus burlas a Sandra Itzel

Adrián Di Monte sorprendió a todos al anunciar que ya se había comprometido con su novia, Nuja Amar. Todo esto, en medio de la controversia que causaron las declaraciones que dio en contra de su exesposa, Sandra Itzel.

Luego de que la exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ hablara sobre las complicaciones que sufrió por una rinoplastia a la que se sometió el mes pasado, Adrián y su ahora prometida se burlaron de ella.

Durante una transmisión en vivo, el actor tachó a Sandra Itzel de ser una “transformer”. En tanto que Amar la acusó de operarse para disimular su “baja autoestima”.

Todo este escándalo provocó que la noticia de la próxima boda de Adrián y su novia quedara eclipsada, haciendo que muchos usuarios afirmaran que los dos “se merecen el uno al otro por malas personas”.

Adrián di Monte y su nueva novia en Turquía / Instagram: @adriandimonte

No te pierdas: ¿Advertencia a la próxima esposa de su ex, Adrián Di Monte? Sandra Itzel dice: “Las personas no cambian”

¿Cuándo se casa Adrián Di Monte? Así fue cómo el cubano dio a conocer su compromiso

Durante la más reciente transmisión del programa ‘Siéntese quién pueda’, el cubano reveló que le había pedido matrimonio a Nuja Amar durante un reciente viaje que hicieron a Turquía.

Adrián Di Monte “Resulta ser que, en Turquía, pues yo le propuse matrimonio a mi novia. Ya pasó como un mes o dos del viaje”

Si bien no dio detalles de cuándo sería la boda, dijo que tanto él como su novia estaban sumamente felices: “Estoy muy feliz, estamos muy contentos”, indicó.

En el video del momento, se ve al actor arrodillándose frente a su novia y haciéndole la propuesta. La joven, evidentemente emocionada, no dudó en decir que sí y aceptar el anillo. El clip termina con ellos dándose un beso y un abrazo a modo de celebración por la próxima etapa en sus vidas.

Si bien algunos internautas celebraron que esté “rehaciendo su vida” tras su escandaloso divorcio con Sandra Itzel, la gran mayoría criticó el compromiso y hasta lo tacharon de ser un “narcisista”.

No te pierdas: Sandra Itzel sigue firme en su demanda contra Adrián Di Monte y confía en que se hará justicia

¿Por qué el compromiso de Adrián Di Monte es tan criticado?

Aunque ya ha pasado tiempo desde que se separó de Sandra Itzel, el hecho no ha sido olvidado en redes sociales. La actriz y el cubano se divorciaron tras casi 10 años de matrimonio, en medio de acusaciones de infidelidad y violencia intrafamiliar.

En múltiples ocasiones, la también cantante sostuvo que Adrián la llegó a agredir físicamente y la engañó en varias veces. Incluso, en su momento, mostró pruebas de estos hechos.

Por su parte, el actor solo se ha limitado a negar todo y tratar de continuar su vida con normalidad. Pese a que su divorcio concluyó en 2024, las burlas que hizo en contra de su ex hizo que toda la polémica resurgiera, generando muchos comentarios negativos en su contra.

¿Sandra Itzel reaccionó al compromiso de Adrián Di Monte y su nueva novia?

Hasta el momento, Sandra Itzel no se ha pronunciado ante la próxima boda de su exnovio. No obstante, cuando supo de las burlas que tanto él como su novia hicieron en su contra, dejó claro que no le interesaba nada que tuviera relación con ellos.

“El día que ambos me suelten, hasta ese día serán verdaderamente felices, así como lo soy yo, que sin andar presumiendo, en este momento vivo llena de paz y plenitud”, manifestó.

De igual forma, solo ha usado sus redes sociales para hablar sobre sus futuros proyectos, así como del tratamiento que está siguiendo para recuperarse de una complicación que sufrío que sufrió tras la cirugía en la nariz que se realizó.

Mira: Adrián Di Monte dedica romántico mensaje a su novia tras ganar ‘La isla: Desafío extremo’