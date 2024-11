Adrián Marcelo arremete contra Maryfer Centeno en medio de la polémica de ella con ‘Mr. Doctor’

En medio de la polémica entre Maryfer Centeno y Jorge Octavio Arroyo Martínez, más conocido en internet como ‘Mr. Doctor’, Adrián Marcelo arremete contra la grafóloga, ¿acaso apoya al influencer especializado en medicina?

A través de X (antes Twitter), el regiomontano compartió un video de la también colaboradora de ‘Hoy’ afirmando que se puede bajar de peso mediante la grafología.

En su publicación, hizo referencia a los análisis que Centeno ha hecho acerca de su comportamiento que ha sido ampliamente señalado en redes como violento.

“Esta es la imb... que se dedica a ‘analizar’ mi lenguaje corporal. Los programas de revista son un baúl sin fondo de estupideces que son tomadas como verdad por señoras ignorantes. No es culpa de charlatanes como esta inútil, sino de quien les compra sus p…” Adrián Marcelo

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Adrián Marcelo apoya a ‘Mr. Doctor’ en la controversia con Maryfer Centeno?

Si bien no hizo mención de ‘Mr. Doctor’, muchos usuarios interpretaron el mensaje de Adrián Marcelo contra Maryfer Centeno fue una forma de apoyo al creador de contenido.

Algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales son:

“La demandadora charlatana”

“Aguas que te tira una demanda por d¡scriminación”

“La mayor charlatana de México”

“...Se la vive con sus ‘análisis’ aprovechándose de la gente descerebrada igual que ella”

“Lo que hace la gente para no pagar un psicólogo o un nutriólogo”

“El problema es que hacen famosas a gente como ella”

Hasta el momento, Maryfer no ha respondido de manera directa al comentario de Adrián Marcelo y solo se limitó a poner el siguiente mensaje en sus redes: “El que ríe al último, ríe mejor”.

Maryfer Centeno sonriendo en Hoy / Instagram: @maryfer_centeno

¿Cuál es la polémica entre ‘Mr. Doctor’ y Maryfer Centeno?

En entrevista exclusiva para TVNotas, una expareja de ‘Mr. Doctor’ contó que Maryfer Centeno denunció formalmente al influencer.

“Maryfer lo denunció penalmente hace meses ante la Fiscalía de la CDMX. Ya fue notificado. Está preocupado, pues sabe que, por los delitos que le imputan, de amenazas, discriminaci0n y violencia, puede pisar la cárcel. Él no ha obedecido las medidas de protección dictadas por un juez”, indicó nuestra fuente.

Para saber más acerca de lo que ocurre con las personas denunciadas, si proceden los cargos de amenazas, violencia y discriminación; hablamos con Aldo Rubio, especialista en materia penal y amparo, quien nos dijo:

“Si el agresor tiene orden de restricción e incumple, se haría acreedor a un arresto de hasta 36 horas. Si resulta culpable por discriminación, pasaría de uno a tres años en prisión y por amenazas de 3 meses a un año”.

Mr. Doctor / Facebook: Mr. Doctor

¿Qué ha dicho ‘Mr. Doctor’ sobre esta situación?

En un reciente video para YouTube, ‘Mr. Doctor’ afirmó:

“Yo no he cuartado los derechos de nadie, ni he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones, siempre dentro de mi libertad de expresión y con el fin de evitar la desinformación de charlatanes”.

Además, el famoso en redes agregó:

“Quieren inculpar de robo a otro solo para darle miedo. ¿Para qué hacerlo? Esto es legal, ¿en qué cabeza cabe mezclar discriminación con robo? Tengo miedo, porque esto no parece estar bien hecho”, concluyó.

