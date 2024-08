Agustín Fernández no entiende cómo Gomita se enamoró de él “en dos semanas” y justifica por qué la bateó

Agustín Fernández, aún habitante de ‘La casa de los famosos México, ha dejado en claro que no comparte los sentimientos de Gomita. A pesar de los múltiples avances de la influencer, Agustín ha mantenido una postura distante, considerando su interés como parte del juego.

En una conversación con Karime Pindter, Agustín expresó su confusión ante las intensas emociones de Gomita, que surgieron en un corto tiempo. El argentino admitió que, aunque pensó en corresponder a sus avances, decidió mantener las cosas casuales.

Karime Pindter sube a la suite a Agustín, donde se sincera sobre Gomita

Karime Pindter se convirtió en la nueva líder de ‘La casa de los famosos México’ tras ganar la prueba semanal. Sin embargo, en esta ocasión, la producción decidió que su compañero de suite sería elegido mediante una dinámica de azar, en la que los habitantes debían sacar una pelota dorada entre un montón de pelotas naranjas que se encontraban dentro de una caja. La suerte favoreció a Agustín Fernández, quien resultó seleccionado.

Una vez juntos, Agustín expresó su confusión ante los sentimientos de Gomita hacia él.

Agustín Fernández se sincera con Karime Pindter ¿Le gusta Gomita?

Fue durante una plática dentro del jacuzzi que Karime quería saber la reacción del argentino sobre las acciones de Gomita: “Y luego Gomita llega y ‘te tira el calz...’. Así se dice: ‘Te tiró la onda’, ‘Te tiró el perro’. Y Agustín contestó: “Yo no entiendo eso tampoco.”

Recordemos que Gomita ya subió a la suite e invitó a Agustín para ver si se daba algo entre los dos. Sin embargo, la interacción fue mínima. El último día juntos, Gomita no se quedó con las ganas y le confesó que sí estaba teniendo sentimientos hacia él pero no fue correspondida.

Ahora en conversación con Karime, Agustín aseguró que no entiende cómo sucedió todo tan rápido.

“Casi se me declaró en la cama (de la suite). Lo que viste en el video: ‘Yo siento cosas por ti. Siento cositas, cositas que me gustan.’”

Agustín Fernández

Agustín no se mostró convencido de los sentimientos de Gomita. Ante la pregunta de Karime y expresó su escepticismo: “Para mí no, es que a ver, ¿en dos semanas tanto?”. Por eso, cuando se le declaró, la bateó solo agradeciendo sus palabras: “Gracias, Gomi, respondí a una declaración de amor... ¿Qué se responde a eso? “No estaba preparado para responder ahí...¿Qué responden ustedes, señora, en casa, cuando le declaran su amor y no es correspondido?”.

Karime cuestionó a Agustín sobre por qué no había dejado claro a Gomita que solo eran amigos. Él respondió que no quería herirla. Sin embargo, Karime sugirió que podría haber sido más directo. Agustín aseguró que ya había intentado hablar con ella, diciéndole: “No me mientas, Gomi. No pasa nada”. A pesar de eso, sigue sin creer en los sentimientos de Gomita.

Gomita sí se está enamorando de Agustín, ¡ya lo confesó!

Aunque Agustín no se fíe de los sentimientos de Gomita, la influencer sí asegura que ya tiene sentimientos de algo más hacia Agustín, e incluso está dispuesta a irse de La casa. ¿Será?

En una plática en cuarto Tierra, Gomita le confesó a Ricardo Peralta que comenzaba a sentir amor por Agustín, pero sabía que no sería correspondida, por lo que ya quería irse de La casa para no salir lastimada.

Así fue como lo dijo:

