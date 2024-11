Alejandra Guzmán confirma que Silvia Pinal se puso delicada de salud

Silvia Pinal volvió a encender las alarmas. Trascendió que la primera actriz estaba delicada de salud. Sin embargo, se desconocían los detalles con respecto a su convalecencia.

Ahora, Alejandra Guzmán fue la encargada de informar al público con respecto a la enfermedad de su madre, quien ha tenido problemas en su salud desde tiempo atrás, lo cual la ha llevado a estar internada por varios días en el nosocomio.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán del estado de salud de Silvia Pinal, su mamá?

Pese a las controversias que ha protagonizado ‘la Guzmán’, luego de su caída en el aeropuerto y el video junto a Pinal en el que doña Silvia hace una seña obscena, la cantante cedió un tiempo a la prensa para hablar sobre el estado de salud actual de su progenitora.

Según la intérprete de ‘Yo te esperaba’, Silvia se encontraba en Veracruz y comenzó a sentirse mal. Comentó que le dio una infección en las vías urinarias, pero esto no fue grave, aseguró que es un problema originado por la edad.

“Fue como una infección. Tiene cosas en las vías urinarias, pero también es parte de la edad y todo”. Alejandra Guzmán

¿Cuál es el estado actual de salud de Silvia Pinal?

Finalmente, Alejandra reconoció que su madre le dio “un gran susto”, pero ya se encuentra mejor. Incluso, espera que estas fiestas decembrinas las pueda pasar con mayor tranquilidad, dado que van varios años en los que pasa Navidad en el hospital.

“La veo mejor. Ya me mentó la madre. Eso significa que ya está mejor. Me sacó un sustote. Estaba en Xalapa. Me enteré de que no estaba bien, pero está mucho mejor. Gracias por preocuparse”, agregó.

Al momento, no se han dado más detalles con respecto al estado de salud de Silvia Pinal. La primera actriz no se ha aparecido al ojo público en los últimos meses.

Silvia Pinal ha sufrido recaídas en su estado de salud en los últimos años, cerca de las fiestas decembrinas

En diciembre de 2021, Silvia Pinal fue hospitalizada debido a una arritmia cardíaca. Durante su estancia en el hospital, se le diagnosticó COVID-19, lo que complicó su estado de salud. A pesar de estos desafíos, la actriz logró recuperarse y fue dada de alta días después.

En diciembre de 2022, Silvia Pinal volvió a ser hospitalizada por una fuerte influenza que derivó en neumonía. Fue ingresada a terapia intensiva, pero respondió positivamente al tratamiento y fue dada de alta el 31 de diciembre de 2022.

Estas hospitalizaciones coincidieron con las festividades navideñas, lo que generó preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística. Sin embargo, en ambas ocasiones, Silvia Pinal mostró una notable recuperación.

