Alejandra Guzmán advierte que tomará “cartas” contra la persona que la habría tirado en el aeropuerto

Hace algunas semanas, Alejandra Guzmán fue tendencia por la aparatosa caída que sufrió en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando llegaba de unas vacaciones que realizó junto a su madre, Silvia Pinal, en Huatulco, Oaxaca.

En un intento de huir de la prensa, la intérprete de ‘Mala hierba’ cayó al suelo, teniendo que ser auxiliada por su equipo de seguridad para poder levantarse.

Aunque en su momento se especuló que estaba en estado inconveniente, la propia cantante salió a desmentir esto y dio su versión de los hechos. Según la celebridad, una persona le “metió el pie”.

“También saludo a los que me metieron el pie. Les mando un beso y los espero en Brilla Tour… Los quiero, los amo. ¡Qué viva el rock!”, expresó en un video para redes sociales.

¿Alejandra Guzmán demandará a la persona que supuestamente la tiró en el aeropuerto?

La artista insiste en que su caída en el aeropuerto fue provocada y planea “tomar cartas en asunto”. En entrevista para ‘Venga la alegría’, explicó que, al tener caderas de titanio, este hecho pudo haber desencadenado en un problema de salud para ella.

También aseguró que, cada vez que llega al aeropuerto, alguien busca “agredirla”, por lo que tiene la intención de poner un alto a esta situación. Si bien no especificó las medidas que ejercerá, dejó claro que serán contundentes.

Alejandra Guzmán “Hay gente muy violenta que nada más la agarra contra mí y yo creo que voy a tener que hacer algo porque, cada vez que paso por el aeropuerto, me hacen algo y ya no me gusta. Me están violentando. Vi un comercial que decía que, si yo como mujer siento eso, puedo reportarlo y creo que eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer algo al respecto”

Alejandra espera que, al alzar la voz, quienes la “atacan” se den cuenta de que “no está padre lo que hacen” y se detengan.

“Por lo menos, hacerlo saber porque lo que están haciendo no se vale. No tienen por qué agredirme. Ya se acabó el chistecito. Son como 40 o 50 contra una y eso no lo dicen”, indicó.

En exclusiva, Alejandra Guzmán nos platica que tomará cartas en el asunto tras seguir asegurando que "alguien" la tiró en el aeropuerto. 😠💥



👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/h3CeTIHcJS — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 23, 2024

Alejandra Guzmán revela cómo se encuentra de salud tras su caída

Durante la conversación, la cantante mencionó que su cadera se había “movido un poco” tras el incidente. Sin embargo, ahora se encuentra muy bien y lista para empezar su próxima gira.

“Se movió, pero está en su lugar. Lista para irme a Estados Unidos. Somos personas que salimos adelante. Si salimos de otras cosas, que no salga de esta tontería”, apuntó.

¿Cómo fue la caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México?

El pasado 6 de octubre, Alejandra Guzmán arribó al aeropuerto de la Ciudad de México tras pasar unos días en Huatulco, Oaxaca, junto a su madre, Silvia Pinal.

Por supuesto, la presencia de las celebridades captó la atención de los reporteros, quienes no dudaron en acercarse a Alejandra para hacerle algunas preguntas. Todo comenzó bien, pero, tras cuestionarle sobre el polémico video en el que “obliga” a su mamá a hacer una señal obscena, decidió irse.

Al momento de dirigirse a su camioneta, se cayó y su equipo de seguridad tuvo que ayudarla a levantarse. Tras esto, simplemente dijo “qué mala onda” y después se subió a su vehículo para retirarse del lugar.

Días después de los hechos, Alejandra compartió una foto de una lesión en el tobillo, consecuencia de lo sucedido.

