Alejandra Guzmán regresa a trabajar entre lágrimas: “Mi mamá me enseñó a estar en los escenarios”

Con el corazón lleno de emoción y dolor, tras la pérdida de su mamá, Silvia Pinal, Alejandra Guzmán volvió a los escenarios luego de una semana marcada por la tristeza.

‘La reina de corazones’ cumplió con un concierto programado como parte de su ‘Brilla Tour’ en el Foro GNP de Mérida, Yucatán, a pesar de la profunda tristeza que la ha invadido por la pérdida de su madre a los 93 años.

El regreso de Alejandra Guzmán a los escenarios: ¿Por qué no canceló el concierto tras la muerte de Silvia Pinal?

Muchos especulaban e incluso esperaban que Alejandra Guzmán cancelara su presentación debido al dolor por la muerte de su madre, pero la artista decidió cumplir con su compromiso. Durante su emotiva intervención en el escenario, Alejandra explicó a sus fans el motivo de su decisión: “Mi mamá me enseñó a estar en el escenario”, aseguró, demostrando que su legado artístico la motivó a seguir adelante, tal como lo haría su madre.

La presentación de Alejandra fue muy especial, al ser la primera que realiza tras la partida de doña Silvia Pinal. Aunque la cantante trató de mantener la compostura, la emoción la superó en varios momentos.

Videos que circulan en redes sociales, muestran a la cantante rompiendo en llanto, intentando continuar con su interpretación, mientras sus músicos la reconfortaban sobre el escenario. Los sentimientos estuvieron tan a flor de piel que Alejandra tuvo que hacer una pausa, visiblemente conmovida, para poder continuar el espectáculo.

La importancia de este concierto en Mérida para Alejandra Guzmán: “El show tiene que continuar”

Este concierto en Mérida no solo representó una fecha más de su gira ‘Brilla Tour’, sino también un homenaje a su madre. La artista lo dedicó a la memoria de Silvia Pinal, quien, a lo largo de su vida, le enseñó a enfrentar la adversidad con fortaleza y pasión por su arte.

En el escenario, Alejandra transmitió esa lección, mostrando que el amor por su carrera y por su público la impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.

Como se dice en el mundo del espectáculo, “el show tiene que continuar” y Alejandra rindió homenaje a su mamá honrando el legado que le dejó a través de la música y con unas palabras en el escenario.

Alejandra Guzmán no pudo evitar el llanto en su regreso a los escenarios / TikTok

“Yo no veo nada malo en la muerte, al contrario, creo que es una liberación, creo que es un renacimiento, creo que es una conexión, la más grande de todas y pues me quedé con esa energía tan bonita que me gustaría compartir con ustedes. Esa inmensa ola de energía que nos une, al final la voy a volver a ver algún día y sé que ella nos está viendo desde donde está. Era la más bailadora, la más cantadora, por eso siempre amé los escenarios y siempre los amaré a ustedes”, dijo.

Durante la canción ‘Rosas rojas’, Alejandra volvió a referirse a su público: “Quiero decirles algo, me regaló algo muy c*brón mi mamá, me regaló ese momento en el que dejas de respirar. Ese momento es único, como cuando naces. Transciende el alma y va a otro lugar, todos vamos al mismo lugar, espero verlos en el mismo lugar”, comentó mientras el público le regalaba aplausos por su fortaleza en estos momentos y compartirles algo tan importante para ella.