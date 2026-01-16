Alex Sirvent confiesa que su padre está delicado tras su derrame cerebral: “Le damos tiempo de calidad”

Desde 2020, la familia Sirvent ha enfrentado momentos muy difíciles, luego de que Alejandro Sirvent, padre de los cantantes Alex y Paty Sirvent, sufriera un derrame cerebral que cambió su vida.

Este grave episodio afectó seriamente su movilidad y su estado de salud, provocándole constantes altibajos que lo mantienen en una condición delicada, aseguró Alex Sirvent a “De primera mano”.

¿Qué le pasó a Alejandro Sirvent, papá de Alex y paty Sirvent?

En plena pandemia, Alejandro Sirvent creador de Jeans y papá de Alex Syrvent y Paty Sirvent se contagió de Covid-19 y entre las complicaciones sufrió un derrame cerebral, logró sobrevivir pero quedó con secuelas de por vida.

Desde entonces, el papá de Alex Sirvent utiliza silla de ruedas, requiere cuidados especiales y ha enfrentado constantes altibajos en su salud.

En 2024, el cantante pidió oraciones por su padre luego de revelar que se desplomó en sus brazos y que tuvo que darle respiración de boca a boca para auxiliarlo.

Mira: El rey sin corona, Alex Sirvent es eliminado de Survivor

Alex Sirvent habla del delicado estado de salud de su padre tras el derrame cerebral. / Redes sociales

¿Cómo está el papá de Alex Sirvent en enero de 2025 tras derrame cerebral?

Sin querer, Alex Sirvent reveló a ‘De primera mano’ que su papá estaba delicado mientras hablaba de que le enorgullecía que su padre pueda ver lo exitosa que son muchas chicas que iniciaron su carrera en Jeans.

“Me encanta lo que creó mi papá: una generación y un grupo. Pensar que ahorita mi papá está en un momento tan delicado y honrarlo con un grupo tan bonito, con tantas niñas que pasaron por Jeans; Dulce, verla en Brasil con RBD; Karlita triunfando en Pinky Promise. Pienso y le digo: qué bonito que hayas sido parte del inicio de sus carreras y de tantas chicas tan exitosas”, comentó

Al cuestionársele sobre cómo está su padre, Alex Sirvent no quiso entrar en detalles, pero si mencionó que como familia lo están apoyando.

“Ahorita estamos apoyándolo cuando fue la pandemia le dio un derrame cerebral y está delicado, mi hermana ahorita está con él y ya después me toca a mí. Está delicado, pero procuramos darle tiempo de calidad”, comentó.

Mira: Daniel Bisogno se molesta con Alex Sirvent al prohibirle a Mercurio apoyar un evento LGBTTQ+

¿Quién es Alex Sirvent?

Alex Sirvent es cantante, actor, conductor y compositor. Fue parte del grupo infantil La onda vaselina (con quienes grabó el disco “La banda rock”)

Alcanzó su mayor fama musical en la década de los 90 como integrante de Mercurio, interpretando éxitos como “Enamoradísimo”

Ha destacado componiendo temas para varias telenovelas, tales como “Abismo de pasión” (el tema “Junto a ti”), “Lo que la vida me robó” (“Cruzaré mil mares”) y “Tres veces Ana”.

Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa), logró consolidar una trayectoria destacada tanto en la televisión como en el teatro.

Debutó en telenovelas en 2004 con “Corazones al límite” y posteriormente participó en producciones como “Contra viento y marea”, “Para volver a amar”, “Amor bravío”, “Lo que la vida me robó” y “La sombra del pasado”.

También fue conductor de “Venga la alegría: Fin de semana” entre 2022 y 2023. Recientemente compartió su participación en el 90’s Pop Tour.

Mira: Lady racista: Ximena Pichel habría tenido romance con exconductor de Venga la alegría ¿Quién es?